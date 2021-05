Supermercado atende exigências, diz Vigilância Sanitária

Continua após publicidade

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) informou que o Supermercado Molicenter, de Apucarana, atendeu integralmente as exigências do “termo de intimação” encaminhado na quinta-feira (20) pela Vigilância Sanitária à direção da empresa. A medida da saúde pública foi motivada por denúncias de suspeita de contaminação por Covid-19 em vários funcionários do estabelecimento.

De acordo com o coordenador da Divisão de Vigilância Sanitária, Nelson Jorge Capelari, os responsáveis pelo supermercado informaram que dos 75 trabalhadores que atuam no Molicenter do Redondo, 9 foram afastados com resultado positivo do exame do Covid. Outros 40 funcionários fizeram o teste para o novo coronavírus e todos deram negativo. Os demais ainda estão sendo testados.

“Também foi apresentado à Vigilância Sanitária o protocolo de treinamento de prevenção da Covid e ainda um plano de ação para melhor acompanhar e detectar diariamente possíveis trabalhadores com sintomas gripais”, informa Capelari. A gerência do supermercado assegurou que o protocolo da saúde pública está sendo rigorosamente cumprido.