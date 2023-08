Superintendente da Casa Civil promove reunião de chefias em Apucarana

O superintendente da Casa Civil do Paraná Junior Weiller, esteve na última quinta-feira (4) em Apucarana participando de uma reunião com chefes de escritórios regionais dos órgãos estaduais sediados no município e assessores. No encontro, que aconteceu na sede da 16ª Regional de Saúde (RS), Weiller apresentou os objetivos do governo para a região, abrindo espaço para discussão de estratégias conjuntas.

Participaram da reunião o diretor da 16ª RS, Marcos Vinícius Oliveira da Costa; o chefe do NRE de Apucarana, Vladimir Barbosa da Silva, o gerente do Escritório Regional do DER, Alex Severo Alves; a gerente regional da Adapar Apucarana, Cecília Thomaz de Aquino; gerente regional do IDR, Paulo Eduardo Sipoli Pereira; o chefe da Seab, Antonio Biral Filho e chefe da Cohapar regional, Elisângela Costa de Araújo, acompanhada do coordenador Fernando Garcia Algarte. Também participaram do encontro os chefes das Ciretrans de Jandaia do Sul, Arapongas e Apucarana, respectivamente, Agnaldo Oribes da Silva, Laércio Scarpeta e Marcela V. Magon, bem como o assessor da Casa Civil, Edson Hugo Manueira.

Segundo Weiller, as lideranças das diversas unidades regionais e assessores do governo se reuniram para discutir e alinhar ações integradas.

"A reunião proporcionou um espaço de troca ideias e conhecimento, permitindo que os chefes de escritórios regionais e assessores pudessem discutir soluções conjuntas para aprimorar a oferta de serviços de toda a região", comenta o chefe da 16ª RS, Marcos Vinícius Oliveira da Costa.

