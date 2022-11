Superações: atletas apucaranenses completam prova em Curitiba

Da Redação

Equipe de Matheus Miguel após Maratona Internacional de Curitiba

Onze atletas de Apucarana participaram neste último domingo (20) da Maratona Internacional de Curitiba 2022, que teve as provas de 10 km, 21 km e 42 km de percursos. Para a equipe do professor Matheus Miguel, a corrida não foi apenas uma prova qualquer, mas sim de grandes conquistas individuais que se tornaram histórias de superação.

Foi o caso, por exemplo, da atleta Neusa Mendes da Silva, de 43 anos. Ela, que começou a treinar em novembro do ano passado, conseguiu completar a Meia Maratona, de 21 km, fazendo o tempo de 2h31. Segundo a lash designer, ela havia perdido a mãe em abril de 2021 e resolveu apostar no esporte para se livrar da tristeza.

"Eu estava bastante depressiva e resolvi entrar para ver se me ajudava, nunca tinha corrido, inclusive, o começo não foi nada fácil porque me sentia muito cansada, até falava que tinha pernas, mas fôlego não tinha nada, fui evoluindo aos poucos e comecei a participar de provas de 5 km. Eu concluía, mas caminhava bastante ainda, depois fiz uma de 10, que foi muito difícil também, uma de 12 e uma de 11 em Foz, essa já fiz bem mais confortável", conta.

Segundo ela, o apoio do treinador Matheus foi essencial. "Ele acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava que era capaz, mas mesmo assim topei participar dessa prova, aumentamos os treinos de duas vezes na semana para quatro, acordávamos todos os domingos de madrugada para fazer 'longão', confesso que foi bem cansativo, mas me surpreendi na prova. A sensação de cruzar a linha de chegada é indescritível, ver o quanto eu evolui em um ano", disse.

fonte: Reprodução Neusa Mendes da Silva, de 43 anos, completou a Meia Maratona

Outra corredora da equipe que se superou foi a Janaina Hidalgo Floro, que, assim como Neusa, passou a disputar a Meia Maratona em apenas um ano de treinamento. "Quando comecei no grupo nunca havia corrido na vida e o Matheus com todo carinho me recebeu de braços abertos. Minha primeira prova corri 5 km e me achei o máximo, isso em julho deste ano. Depois 10, 12 e hoje fiz 21 km. Cruzei a linha de chegada com lágrimas escorrendo de tanta emoção. Momento inesquecível. Desejo que todos tenham esta experiência", relatou.

Na equipe apucaranense, Camila, Jacqueline e Vanessa completaram a prova de 10 km. Neusa, Janaina, Daiane e Ana Caroline terminaram a de 21 km e Álvaro, Alan, Matheus e Renan encararam a Maratona de 42 km.

