Superação: Paciente fala sobre luta contra o câncer

Adriana Medeiros Pino de Apucarana, descobriu que estava com câncer de mama no início de 2020, após perceber um caroço no meu seio.

Em meio à pandemia, a paciente pedia orações para quem encontrava. “Passei por quimioterapia, cirurgia e radioterapia, hoje olhando não parece que eu passei por tudo isso, mas não foi fácil. Fiz ultrassom, Dr. Ribamar [Maroneze] realizou a biópsia no hospital, sempre percebi muita luz nele, sempre me tratou com muito carinho e respeito”, conta

Adriana realizou 18 sessões de radioterapia e destacou o atendimento da equipe que fez a diferença no seu tratamento. “Fui atendida pelo Dr. Renan muito atencioso, as meninas da recepção são uns anjos de Deus, Ana Elisa e Wesley me acolheram e transformaram meu medo em segurança, percebo que aqui eu não sou mais uma pessoa com câncer, eu sou a Adriana e tenho uma história”, diz.

E em todo o seu tratamento demonstrava sua fé. “Eu sempre digo: crer, confiar e esperar em Deus. Não adianta ter palavras de incentivo se não buscarmos a força dentro de nós. Pedia a Deus leveza e tentava perceber quem Ele colocava na minha vida pra me ajudar”, fala.

“Esse acolhimento vai fazer parte da minha história, toda vez que eu respirar vou lembrar que tiveram pessoas que Deus colocou na minha vida pra eu poder continuar respirando”, finaliza.