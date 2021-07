Super Muffato inaugura segunda loja em Apucarana

Da Redação

Nesta terça-feira (13), às 8 horas, Super Muffato inaugurou sua nova loja no bairro Igrejinha, em Apucarana. O empreendimento acaba de gerar para a cidade 300 empregos diretos, além de 150 indiretos. "Apucarana possui força regional, sendo o principal polo mercadológico do Vale do Ivaí. Temos investido muito na cidade, há anos. Agora, com as duas lojas, empregamos mais de 550 colabores e, ainda, cerca de 250 postos de trabalho indiretos, seja em prestação de serviços, produtores e fornecedores”, comemora Everton Muffato, diretor do grupo.

O “Muffato Oswaldo Cruz” já está sendo chamado assim por ter sua entrada na rua com o mesmo nome, em frente à igrejinha. Com investimento de R$ 40 milhões, a loja traz um padrão sofisticado, moderno e com um mix de produtos e serviços diferenciados. São mais de 15.500 m² de área construída com dois pavimentos, 251 vagas cobertas de estacionamento e espaço para 23 lojas.

“Esta é uma das lojas mais bonitas do Grupo, no Paraná, com um projeto inovador de arquitetura e fachada. A alameda do supermercado conta com praça de alimentação e um deck aconchegante. Temos pizzaria, petiscaria, restaurante oriental, cafeteria, sorveteria e vários outros serviços como farmácia, lotérica, lojas de roupas, acessórios, perfumaria, dentre outros. Sem dúvida, um supermercado diferenciado, não apenas para as compras do dia a dia, mas para facilitar e agilizar as tarefas rotineiras e proporcionar momentos de lazer”, convida o diretor.

Facilidades e “consultoria especializada” nas compras

O Super Muffato Oswaldo Cruz reúne as marcas favoritas, setores, produtos e tecnologias que oferecem uma melhor experiência de compras. Em alguns setores, profissionais especializados auxiliam, gratuitamente, com informações técnicas e orientações que vão desde o tipo do produto até receitas, harmonizações, combinações e cardápios!

Saudáveis: o setor traz produtos para um público cada vez mais exigente com os cuidados na alimentação. De perecíveis à secos sem lactose, sem glúten, sem açúcar, sem sódio e veganos, contando com a presença de uma nutricionista para orientações diversas e auxílio na montagem dos cardápios. Atendimento no setor de segunda-feira a sábado, das 10h às 18h20 (com Sabrina)

Adega: mais de 700 rótulos de vinhos nacionais e importados e serviço de sommelier, com um profissional para auxiliar nas escolhas e harmonização das bebidas com os alimentos. Atendimento no setor de segunda-feira a sábado, das 10h às 18h20 (com Juliane)

Açougue: além dos cortes, embalagens e carnes diferenciadas, como a Angus, reconhecida por sua qualidade e sabor, o açougue conta com um especialista para orientar o cliente de acordo com o “prato” ou churrasco planejado. Para otimizar o pedido no balcão, o setor oferece o serviço de retirada e painel de senhas. O conceito fresh, de frescor, modernidade e qualidade, mantém-se presente nos mais diversos departamentos. Confira!

Hortifruti com opções “prontas para o consumo”: as frutas, legumes e verduras são frescas e selecionadas, diariamente. Também é possível levá-las higienizadas, descascadas, sem sementes, cortadas e prontas para o consumo, com opcional de combos com misturas coloridas e saudáveis.

Padaria: grande variedade de produtos quentinhos, de hora em hora. E com retirada e painel de senhas, para agilizar o atendimento! Comida pronta: pratos quentes, sucos, doces, saladas e outras novidades prontas em porções individuais ou maiores, para consumo imediato. Mais praticidade e qualidade à mesa!

Rotisseria: variedade de doces caseiros, com aquele gosto saudoso de “receita da vovó”, em porções prontas para o consumo.

Flores com florista: variedade e beleza para decorar a casa ou presentear com carinho, com dicas de uma florista presente no local – de segunda-feira a sábado, das 8h às 16h50 (com Viviane)

Shop & Go: compras rápidas, de até 10 itens, sem fila! Após baixar o APP disponível nas plataformas Android ou iOS, é possível escanear o código de barras dos produtos com a câmera do celular. O cliente finaliza a compra no APP, o qual gera um QR-Code para o pagamento online no caixa exclusivo, de autosserviço, retirando sua nota fiscal. Simples assim!

Tela Omnichannel: acesso a uma vitrine virtual com mais de 2 mil produtos de eletrodomésticos, eletrônicos, canais de atendimento, dentre vários outros serviços. O cliente pode estar presencialmente na loja e efetuar compras on-line no painel, aproveitando as ofertas do canal digital, com a opção de, posteriormente, retirar o produto no local ou recebê-lo em casa.

Autocaixa rápido: mais dinamismo, autonomia e agilidade para o cliente passar suas próprias compras (até 15 volumes), escaneando o código de barra dos produtos no equipamento. Em seguida, ele mesmo finaliza o pagamento. Bem prático!

Autocaixa dinâmico: para qualquer quantidade que comprar, o cliente passa suas próprias compras num caixa com esteiras dinâmicas, em que ele mesmo escaneia o código de barra dos produtos para pagamento. A compra é feita de forma autônoma do início ao fim.

APP Muffato: um aplicativo dinâmico que traz lista de compras, receitas, churrascômetro, delivery, ofertas personalizadas de acordo com as preferências do cliente, além de descontos exclusivos. É usar para economizar ainda mais!

Mupay – Cashback: a conta digital do Muffato é grátis e faz tudo que qualquer outra conta de banco faz, só que mais barato! E ainda oferece cashback: em até 48h, parte do valor pago nas compras volta para o cliente.

Crediffato: a bandeira de crédito virtual do Grupo Muffato para pagamento com prazos exclusivos, aceita no varejo e no atacarejo do Grupo (Max Atacadista), onde o cliente paga o preço com desconto em qualquer quantidade que desejar levar.

Clubefato: vantagens que só o cliente Muffato tem. Um clube de descontos exclusivos, com os selinhos para troca por produtos da campanha e, ainda, acesso gratuito ao Wi-Fi nas lojas do Grupo.

Delivery Muffato: por meio de aplicativo, pelo site e até com a ajuda da assistente virtual, Maia, via WhatsApp (0800 590 5050) é possível fazer as compras on-line e receber os produtos em casa.

Click & Collect: você pode fazer a compra pelo Delivery e optar em retirar na loja, sem custo adicional, pelo Click & Collect, em área específica e sinalizada no estacionamento para pegar as compras. Prevenção é proteção!

O Super Muffato adota todas as medidas de prevenção em sua rotina: sanitização diária, limpeza e higienização dos carrinhos e cestas de compras, aferição da temperatura na entrada, dispositivos de álcool em gel em diferentes pontos, barreiras de proteção nos caixas, uso de máscaras, controle de público, dentre outros cuidados.

Grupo Muffato

O Grupo Muffato é a número um do Paraná e está entre as maiores redes varejistas do país. São 72 lojas entre varejo (Super Muffato) e atacarejo (Max Atacadista), dentre outros serviços, com 17 mil colaboradores diretos e 10 mil empregos indiretos. A rede atua em 26 cidades do Paraná e interior de São Paulo.

Super Muffato Oswaldo Cruz, em Apucarana

Para evitar aglomerações neste momento em que a prevenção é a melhor escolha para o combate ao coronavírus, a rede não realizará um evento festivo, como de costume. No entanto, para registrar a data, tão importante para o Super Muffato e para Apucarana, haverá o corte da fita inaugural, com a presença de diretores, gerentes e profissionais da rede, também autoridades municipais.

Investimentos na Cidade Alta

O repórter Cezar Neves conversou com o prefeito de Apucarana, Sebastião Ferreira Martins Junior, mais conhecido como Junior da Femac, sobre a inauguração de mais um Super Muffato, em Apucarana. Assista:

O presidente geral do Muffato também falou sobre o empreendimento: