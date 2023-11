Super Black é na Americanflex Colchões com descontos de até 50%

Está pensando em trocar seu colchão velho por um novo? Então chegou a hora de aproveitar a grande promoção da Americanflex, em Apucarana (PR). Começou nesta quarta-feira (1º) a Super Black Americanflex Colchões com descontos de até 50% em colchões, camas e cabeceiras. A promoção, que segue durante todo o mês de novembro, inclui inúmeros modelos em todas as medidas, conferindo conforto para todos os biotipos.

O consultor de vendas Brayan Vieira destaca que os produtos da Americanflex são reconhecidos pela qualidade diferenciada no mercado, garantindo ao cliente total compromisso com seu conforto, sono e qualidade de vida. ”Os produtos são produzidos com altos padrões de qualidade, o que confere aos colchões maciez, conforto e grande durabilidade. Temos uma ampla variedade de colchões em todas as medidas e sob medida, cabeceiras, travesseiros, todos os itens que proporcionam mais conforto com 50%” , assinala Vieira.

QUALIDADE CONFIRMADA

A Americanflex está há 65 anos no mercado com uma trajetória consolidada pela alta qualidade de seus colchões, sendo a primeira a obter a certificação do INMETRO no Brasil nas categorias molas e espumas, com o selo PRÓ-ESPUMA, INER, ISO9001, ABNT. A Americanflex possui a maior variedade de colchões com Pillow, garantindo mais conforto e sensação de aconchego, além da maior variedade de colchões double side, que assegura maior durabilidade e vida útil do colchão.

"O colchão se destaca devido à qualidade e alto nível de conforto, em sua maioria Pillow Top, que vai trazer maior acomodação para o corpo, além de proporcionar uma noite mais aconchegante de sono. Temos também colchões double side, sendo colchões que podem ser usados dos dois lados durante todo o mês ou até que durem os estoques", disse o consultor.

Na loja o cliente encontrará Colchão + Box Casal De: 2.890,00 Por: 1.290,00, super black. Além dos altos descontos, a loja oferece parcelamentos especiais sem juros, em até 12x no cartão ou boleto. A Americanflex fica na Rua Ponta Grossa, número 1.689, no centro de Apucarana.

