Sukiyaki da Acea será realizado em Apucarana nesta sexta (1º)

No dia 1º de julho, tem a 8ª edição do tradicional Sukiyaki da Acea

No dia 1º de julho, tem a 8ª edição do tradicional Sukiyaki da Acea, continuando no estilo drive-thru adotado durante a pandemia da covid.

A retirada do prato típico da culinária japonese será feita das 18 às 21 horas, na sede da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea).

Informações pelos telefones (43) 99913-0321, 99974-5471 e 99913-0321.

Veja o banner:

Festa da Cerejeira



A tradicional Festa da Cerejeira, pelo segundo ano consecutivo, não irá acontecer para evitar a propagação da Covid-19 e também devido à contratempos. O evento aconteceu em Apucarana durante 26 anos e ainda não tem previsão de voltar.

