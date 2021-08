Sucesso nas quintas, Feira da Lua atrai famílias; veja

Da Redação

A Feira da Lua de Apucarana se consolidou como ponto de encontro do apucaranense nas noites de quinta-feira. Com um cardápio variado que vai da gastronomia estrangeira à comida de rua, desde abril em novo endereço, no Espaço das Feiras, localizado na Rua Talita Bresolin, o evento vem fazendo um grande sucesso e tem uma lista de espera de feirantes interessados.

Eliane Zabolotmy, coordenadora da Feira da Lua, conta que existe uma disputa grande para conseguir um espaço. “Alguém que queira comercializar na feira precisa primeiro passar pela prefeitura. Nós procuramos não repetir os produtos. Então, hoje existe uma fila de espera com mais de 30 interessados que precisam apresentar toda uma documentação para poder participar”, comentou.

Consumidor da feirinha, o apucaranense Renato Rafael Ferreira é frequentador assíduo do espaço e comenta que com a flexibilização das medidas protetivas contra a covid-19 - a feira foi suspensa por vários períodos ao longo da pandemia – voltou a frequentar o evento. “É um ambiente bem gostoso. Devido ao coronavírus estava um pouco difícil, mas agora está melhor, com mais opções de comida”, celebrou.

Um dos feirantes mais antigos do espaço é Lincoln Sorpilli, que serve o tradicional lanche de pernil e está satisfeito com o novo endereço. “Estou na Feira da Lua há mais de 13 anos, desde quando era no 28 de Janeiro, depois passamos para a praça da igreja e agora no Espaço das Feiras. É um ambiente acolhedor, muito bom. Nós convidamos a todos para vir conhecer. Trabalhamos com distanciamento, máscaras de proteção e é um lugar bem aconchegante”, disse.

Novato no espaço, o feirante Ariel Silvério, que está há apenas um mês na feirinha, tem gostado da experiência. “Fazemos arroz chop suey, lombinho, frango empanado e xadrez, yakisoba e sukiyaki. São várias opções da culinária oriental. Como a gente traz a receita de uma família tradicional de Apucarana, tivemos a ideia de trazer para a feira”, disse.

A Feira da Lua tem 27 quiosques e funciona entre as 18 e 22 horas, com cardápios, que vão de alimentos tradicionais, como pastel e espetinho, a asiáticos, como comida árabe e japonesa.

