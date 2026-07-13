Sucesso de público marca o 2º Festão da Basílica em Apucarana

Inovações no cardápio, como o 'Pastel do Bispo', atraíram fiéis e visitantes de toda a região no fim de semana





A segunda edição do Festão da Basílica Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana, encerrou-se neste fim de semana superando as expectativas da organização. O evento, que se estendeu por quatro dias, consolidou-se como um encontro familiar e atraiu não apenas os moradores locais, mas também visitantes de cidades vizinhas, mesmo enfrentando instabilidade climática no sábado.

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Em balanço preliminar sobre a festa, o Padre Mateus Fiuza avaliou positivamente a participação da comunidade e o trabalho das equipes envolvidas. "O Festão, com toda a certeza, foi um sucesso, uma alegria. Recebemos muita família, jovens, crianças, muitas pessoas participaram desse, durante esses quatro dias de festa", destacou. Segundo ele, o engajamento superou o planejamento inicial: "Nós já estávamos organizados para receber um grande público, mas foi, com toda a certeza, com a graça de Deus, melhor do que imaginávamos".

Um dos grandes atrativos deste ano foi a introdução de novidades gastronômicas e culturais. Além de fogueira e apresentação de quadrilhas, o cardápio trouxe itens que rapidamente caíram no gosto do público. "Então esse ano duas coisas, assim, foram um sucesso. O pastel do bispo, que foi em formato de mitra, e o bolo de Santo Antônio, com a medalhinha de Santo Antônio. Vendeu muito", celebrou o sacerdote.

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Foto: Catedral Nossa Senhora de Lourdes Foto: Catedral Nossa Senhora de Lourdes

A equipe organizadora ainda trabalha no fechamento dos números exatos de público, mas a adesão constante foi motivo de comemoração. O Padre Mateus Fiuza ressaltou a fidelidade dos participantes mesmo diante da chuva registrada no sábado. "Nós tivemos uma participação muito boa. Eh, muitas pessoas estiveram ali, aqueles que chegaram um pouquinho antes da chuva permaneceram, então todos os dias tivemos um grande público", pontuou.

Com a aceitação da festa, o calendário já começa a ser desenhado para os próximos anos. A intenção da organização é manter o evento em uma data fixa. "Nós estamos organizando sempre pra que seja no segundo fim de semana de julho", confirmou o padre.

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Os desafios climáticos desta edição também servirão de aprendizado para a infraestrutura de 2027. Como o evento ocorre em área aberta, a paróquia já estuda formas de garantir mais conforto aos fiéis. "Nós já estamos pensando em algumas coisas em como nos organizar para nos prevenir e acolher melhor o pessoal, né, se acaso chova", garantiu o líder religioso, prometendo que novas atrações já estão sendo pensadas para o terceiro ano de evento.





Foto: Catedral Nossa Senhora de Lourdes Foto: Catedral Nossa Senhora de Lourdes





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