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ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Substituição de lâmpadas por LED chega a 12 regiões de Apucarana

Com mais de 9 mil trocas previstas, projeto Apucarana 100% LED intensifica frentes de trabalho

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Substituição de lâmpadas por LED chega a 12 regiões de Apucarana
Autor Luz branca do LED oferece maior fidelidade das cores, melhora a percepção de profundidade e amplia o campo de visão de motoristas - Foto: Divulgação

O Programa Apucarana 100% LED já chegou a 12 bairros de Apucarana, segundo balanço divulgado pela Prefeitura nesta quinta-feira (03). Com o serviço, de acordo com a administração municipal, ruas e avenidas ganharam luz branca e uniforme, proporcionando mais segurança para moradores, melhor visibilidade para motoristas e incentivando o uso dos espaços públicos para a convivência comunitária.

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O prefeito Rodolfo Mota afirma que o principal ganho percebido pela população é a sensação de segurança. “A luminária LED elimina pontos escuros em calçadas e esquinas, facilitando a identificação de pessoas, veículos e obstáculos, além de contribuir para a prevenção de acidentes e da criminalidade”, frisou.

Rodolfo Mota destaca ainda que a nova iluminação incentiva a ocupação dos espaços públicos no período noturno. “Os moradores podem utilizar com mais tranquilidade ruas, praças e calçadas para caminhadas, atividades físicas e momentos de convivência entre vizinhos, fortalecendo a vida comunitária nos bairros atendidos”, avaliou.

O prefeito acrescenta que o programa também representa ganhos para a gestão pública. As luminárias em LED consomem menos energia elétrica, apresentam vida útil muito superior às antigas lâmpadas e exigem menos manutenção.

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O engenheiro eletricista e diretor-presidente do Idepplan, Nilton Fornaciari Júnior, explica que nas regiões atendidas por lâmpadas de vapor de sódio predominava a iluminação alaranjada, que possui baixo Índice de Reprodução de Cor (IRC), dificultando a identificação e produzindo sombras mais intensas.

Segundo Nilton Fornaciari Júnior, nas áreas já modernizadas, a luz branca do LED oferece maior fidelidade das cores, melhora a percepção de profundidade e amplia o campo de visão de motoristas e pedestres. “Além disso, as luminárias direcionam o fluxo luminoso com maior eficiência para a via, reduzindo a dispersão da luz para o céu e diminuindo as zonas de penumbra”, observou.

O engenheiro eletricista Bruno Augusto dos Santos, da MS Iluminação e Eletricidade Ltda., empresa responsável pelos serviços, informa que as equipes seguem trabalhando em diferentes regiões da cidade. No Núcleo Habitacional Afonso de Camargo, aproximadamente 40% da substituição das luminárias já foi executada. No Jardim Ponta Grossa, os trabalhos alcançam cerca de 20% de conclusão.

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Bruno Augusto dos Santos acrescenta que a Rua Osvaldo Cruz também está recebendo a modernização da iluminação viária. Dos 56 pontos previstos, 49 já foram concluídos. Após essas frentes de trabalho, o próximo bairro a receber o Programa Apucarana 100% LED será o Jardim Veneza.

BAIRROS E VIAS CONTEMPLADOS

  • ✅ Sanches dos Santos
  • ✅ Dom Romeu Alberti
  • ✅ Núcleo das Indústrias
  • ✅ Solo Sagrado
  • ✅ Michel Soni
  • ✅ Residencial Araucária
  • ✅ Residencial Itália
  • ✅ Avenida Pinho Araucária
  • ✅ Residencial Monte Sião
  • ✅ Núcleo Habitacional Afonso Alves de Camargo (em execução)
  • ✅ Jardim Ponta Grossa (em execução
  • ✅ Rua Osvaldo Cruz (em execução)

O programa prevê a substituição de 9.120 luminárias, garantindo cobertura integral com iluminação em LED nas ruas, avenidas e bairros do município.

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Apucarana Desenvolvimento Urbano iluminação LED infraestrutura segurança pública
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