Subestação da Sanepar é alvo de criminosos no Residencial Interlagos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No dia anterior, uma outra tentativa de furto havia sido registrada

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, norte do Paraná, foi acionada na manhã desta segunda-feira (1º), após uma subestação da Sanepar, localizada no Residencial Interlagos, ter sido alvo de criminosos durante a noite.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrência, as autoridades foram até o local, por volta das 07h26, após a invasão ter sido constatada. Os bandidos arrombaram as portas de várias salas, laboratórios e almoxarifados. Eles ainda cortaram e arrancaram fios de cobre, que foram deixados para trás.

- LEIA MAIS: Sanepar lança campanha para divulgar atendimento pelo WhatsApp

continua após publicidade .

Apesar dos enormes danos e prejuízos, em um primeiro momento a pessoa que acionou a PM não soube especificar o que poderia ter sido levado. A empresa responsável pelo local foi chamada para averiguar a situação.

No dia anterior, domingo (30/4), a PM de Apucarana já havia registrado uma tentativa de furto na subestação. Não há informações se a ação criminosa causou alguma alteração no abastecimento de água.

Siga o TNOnline no Google News