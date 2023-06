Sub-20 do Apucarana Sports encara o Arapongas no Olímpio Barreto

A equipe sub-20 do Apucarana Sports joga neste sábado (3) a última partida da primeira fase do Campeonato Paranaense da categoria de base. O confronto será contra o Arapongas e acontece às 15h30, no Estádio Municipal Olímpio Barreto. No primeiro turno, o time apucaranense venceu o adversário por 8 a 0, em jogo realizado no campo da Portuguesa, em Londrina.

Para a partida, o treinado Antônio Donisete relacionou 18 jogadores, não podendo contar com Eduardo, suspenso por cartão amarelo, além de Thiago Alemão e Renato, que estão no Departamento Médico.

Os relacionados para o duelo contra o Arapongas são: João Calsavara, Thiago Gago, Allan, Renan, Eduardo Ferreira, Gabriel Kenji, Mauro, Lucas Yuji, Hugo, João, Felipe, Kauan Riso, Matheus, Caio Santos, Ronald, Igor, Raphael Pernetti e Vinicius Dolfini.

O Apucarana Sports está com 15 pontos e ocupa a segunda colocação. O líder é o Londrina EC, com 18 pontos, e o Cambé é o terceiro, com 13 pontos. A equipe do Arapongas soma apenas dois pontos.

Neste sábado, também pelo Grupo F, o CA Cambé recebe o Londrina EC no Estádio Municipal José Garbelini.

