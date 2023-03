Sub-20: Apucarana Sports vence partida na Copa do Rei

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Apucarana Sports Sub-20 venceu a equipe do Rec durante partida válida pela Copa do Rei, promovida pela liga de Londrina. O jogo aconteceu na tarde desta quarta-feira (1).

continua após publicidade .

Apucarana ganhou de dois a zero. Os gols foram de pênalti, pelo capitão Robinho e do atacante Vinicius Dolfini. O treinador do time apucaranense, Antônio Donizete, repassou que a equipe soma três pontos.

A equipe do Apucarana Sports venceu com João Calsavara, Pernetti, Allan, Japa, Renato, Kenji, Mauro, Tiago, Marllon, Robinho, Caio, Rafael, Tony, Guilherme, Ronald, Dolfini, Marchiori, Patrick, Hugo, Andrade e Fabrício.

continua após publicidade .

Na próxima quarta-feira o time tricolor joga contra a equipe do Arapongas.

A equipe de Apucarana vem se preparando para o Campeonato Paranaense Sub-20 que começa no dia primeiro de Abril. São 26 equipes divididas em 5 grupos, o Apucarana Sports está no grupo E juntamente com as equipes do Cambé, Londrina EC, REC, Arapongas.

Na primeira fase são jogos de ida e volta, classificando dois para a próxima fase.





Siga o TNOnline no Google News