Sub-20: Apucarana Sports vence o Cambé e segue invicto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana Sports venceu o Cambé

O Apucarana Sports venceu por 2 a 1 a equipe do Cambé na quinta-feira (13), no Estádio Municipal Olímpio Barreto, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Paranaense Sub-20. O resultado faz o time apucaranense seguir como líder na competição, agora com nove pontos somados.

continua após publicidade .

A equipe tricolor marcou com Allan e Eduardo.

-LEIA MAIS: Apucarana realiza a 20ª edição dos Jogos dos Escoteiros

continua após publicidade .

A equipe tricolor venceu com: João Calsavara, Kenji, Allan, Japa, Ferreira, Robinho, João Rhyan, Tiago Emanuel, Breno, Eduardo, Mauro, Kauan, Nicolas, Renan, Tiago Wrzaciz, Caio Santos, Hugo, Felipe, João e Renato.

O próximo jogo do time sub-20 vai ser no dia 29 de abril, contra o Arapongas.

Profissional

No sábado (15), a equipe profissional do Apucarana Sports realiza o terceiro jogo-treino, desta vez contra o Operário, em Ponta Grossa no Estádio Germano Krüger.

Siga o TNOnline no Google News