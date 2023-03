Sub-20: Apucarana Sports vence o Arapongas na Copa do Rei

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana Sports venceu o Arapongas na Copa do Rei

O Sub-20 do Apucarana Sports venceu por 2 a 1 o Arapongas nesta quarta-feira (9) no CSU de Arapongas. Sob o comando de Antônio Donizete, a equipe soma mais três pontos na tabela de classificação.

continua após publicidade .

Os gols da vitória do Apucarana Sports foram marcados por Dudu e Caio na segunda etapa da partida.

-LEIA MAIS: Após protesto da equipe feminina, Apucarana Futsal se manifesta

continua após publicidade .

A equipe do Apucarana Sports venceu com João Calsavara, Pernetti, Allan, Japa, Renato, Renan, Kenji, Mauro, Marlon, Eduardo, Rafael, Igor, Tony, Guilherme, Ronald, Dolfini, Marchiori, Breno, Hugo, Caio e Caio José.

A equipe sub-20 do Apucarana Sports vem se preparando para o Campeonato Paranaense Sub-20, que começa no dia 1º de Abril. O time faz sua estreia no Estádio Municipal Olímpio Barreto, às 15h30, contra o Londrina.

Siga o TNOnline no Google News