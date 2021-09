Da Redação

Sub-19 do Apucarana Sports é goleado pelo Maringá FC

A equipe Sub-19 do Apucarana Sports foi derrotado por 4 a 0 pelo Maringá Futebol Clube, nesta quarta-feira, pela 1ª Floriano Cup. A partida aconteceu no Estádio Waldemar Bravin, no distrito de Floriano, em Maringá.

A competição acontece enquanto não sai uma definição oficial da Federação Paranaense de Futebol (FPF) sobre a realização do Campeonato Paranaense Sub-19. Apucarana Sports, Maringá FC, Nacional de Rolândia, Floriano FC e dois times do Projeto MT de Maringá participam do campeonato.

O Dragãozinho já havia estreado no torneio contra o Nacional de Rolândia, quando perdeu por 1 a 0, no dia 12 de setembro. No último domingo (20), o time venceu o Floriano pelo placar de 3 a 2.