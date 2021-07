Da Redação

Stivar convoca trabalhadores do vestuário para Assembleia

Na segunda-feira (2) o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Apucarana e Região (Stivar) se reúnem para uma Assembleia Geral Extraordinária na sede da entidade. Vários assuntos serão discutidos na reunião, entre eles uma possível greve será analisada pelos trabalhadores.

continua após publicidade .

"Estaremos deliberando sobre diversos assuntos importantes, bem como a aprovação da ata da assembleia anterior, reajuste salarial, possibilidade de deflagração de greve, entre outros temas. Por isso convidamos a todos os nossos associados para esta importante assembleia", afirma.

No edital de convocação consta a pauta completa da assembleia, conforme especificado abaixo:

continua após publicidade .

- Leitura, discussão e votação da Ata da Assembleia Anterior;

- Apresentação da proposta da Diretoria da pauta de reivindicações da categoria, que será apresentada ao Sindicato Patronal, com vista assinatura da Convenção Coletiva do Trabalho para o período de 2021/2022;

- Autorização para a Diretoria assinar a procuração para o Advogado do Sindicato ajuizar e instaurar o dissídio Coletivo de Trabalho com os poderes para substabelecer no todo ou em parte os poderes outorgados, na pessoa de profissional estabelecido na Capital do Estado, para acompanhar o julgamento perante o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho – 9º Região;

continua após publicidade .

- Deliberação sobre a deflagração de greve pela categoria, nos termos contidos na legislação vigente;

- Discussão e votação do valor da Reversão Salarial;

- Discussão e votação do valor da Contribuição de Solidariedade Sindical;

continua após publicidade .

- Assuntos gerais de interesse da categoria.

A Assembleia Geral do Stivar acontece nesta segunda-feira (02/08), com primeira convocação para as 18h00 e segunda convocação para as 18h30, independente do número de pessoas presentes.

O evento ocorre na sede administrativa do sindicato, situada na Travessa Carlos Krizanowski, 950, no centro de Apucarana.

Seguindo todas as orientações das autoridades de saúde para prevenção à Covid-19, o sindicato informa que todas as medidas de precaução e distanciamento serão tomadas, e reforça o pedido para o uso de máscaras.

Mais informações pelo WhatsApp do Stivar 43 98432-0185, pelo telefone 43 3033-4439 ou no site www.stivar.com.br