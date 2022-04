Da Redação

SOS Águas promove a conscientização de alunos em Apucarana

Nesta terça (15) e quarta-feira (16), nas 35 escolas municipais da cidade de Apucarana, os alunos do 5º ano participaram da iniciativa do Projeto SOS Águas do Norte Paranaense, desenvolvido em parceria com a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a Autarquia Municipal de Educação (AME).

As crianças estão aprendendo sobre as diferenças entre rios e riachos, a importância da coleta seletiva e como a poluição interfere nas espécies de um ecossistema. Dessa forma, os biólogos da Universidade apresentaram aos alunos, por meio de dinâmica teatral e observações em microscópio, as principais espécies de algas, peixes e anfíbios que são encontradas em águas limpas e sujas. As atividades práticas foram filmadas e serão compartilhadas com as turmas das demais escolas da rede.

O objetivo do projeto é apoiar ações de melhoria da qualidade dos recursos hídricos, promovendo atividades de educação ambiental na região sobre a biodiversidade aquática do norte do Paraná. Assim, a proposta é sensibilizar a população e especialmente os jovens cidadãos sobre a necessidade e urgência da conservação dos riachos urbanos e fundos de vale, visando uma melhor qualidade de vida e saúde integral.



O prefeito Junior da Femac parabenizou a equipe da UEM pelo desenvolvimento do projeto SOS Águas do Norte Paranaense. “As crianças de hoje representam o futuro da sociedade e do planeta. Por isso, é de suma importância que, desde pequenas, elas aprendam a racionalizar os recursos naturais e a contribuir na preservação do meio ambiente para um mundo sustentável e melhor para se viver,” disse.



A secretária Marli Fernandes, por sua vez, frisou que a iniciativa SOS Águas do Norte Paranaense vem ao encontro de outra ação desenvolvida na rede municipal de educação desde 2015. “Por meio do projeto Sementes do Futuro, os mais de doze mil alunos da nossa rede já aprendem sobre o plantio de hortas e jardins, compostagem, reciclagem do lixo, utilização racional da água, entre outros temas ambientais. As crianças são importantes agentes de multiplicação do conhecimento junto às famílias de Apucarana,” afirmou.



As escolas visitadas pelo Projeto SOS Águas foram: Fábio Henrique da Silva, no Jardim Marissol, Professora Marta Pereira da Silva, localizada no Jardim Menegazzo, Professor Wilson de Azevedo, no Distrito de Caixa de São Pedro, e Padre Antônio Vieira, no Distrito de Correia de Freitas.

Participaram das visitas às escolas, nesta semana, a bióloga e doutoranda em Ecologia, Beatriz Bosquê Contieri; a graduanda em Psicologia, Daniele Aparecida da Silva; o biólogo e doutorando em Ecologia, Matheus Maximilian Ratz Scoarize; a bióloga e doutora em Ciências, Mirtha Amanda Ângulo Valência; a bióloga e mestre em Biologia Comparada, Raniere Clara da Silva Oliveira; e a bióloga Tatiane Ferreira Borges.





