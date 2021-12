Soprap realiza promoção e bazar em dezembro

Da Redação

A Sociedade Protetora dos Animais de Apucarana (Soprap) realiza eventos em prol da instituição neste final de ano. No dia 11 de dezembro, das 10 às 16 horas, acontece o Bazar Animal, no Espaço BK, com a venda de produtos novos. Nos dias 10 e 11 de dezembro, a Soprap realiza a entrega das caixas da 10ª edição da promoção "Café Cão Leite".

"É o nosso tradicional café colonial. Por conta da pandemia e para não perdermos nossa tradição e ajudar nossos animais abandonados, adaptamos nosso café para uma linda caixa cheia de delícias", explica Andréia Carla Sorpilli, presidente da Soprap. A retirada dos kits será feita das 15 às 18 horas, na Padaria Adriane, em Apucarana.

Além disso, a Soprap também está arrecadando brindes que serão sorteados durante o bazar que acontece neste sábado (11). Os pontos de coleta estão nos banners divulgados nesta matéria, assim como outras informações sobre as promoções da instituição.