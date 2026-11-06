Soprap promove feira de adoção de filhotes neste domingo em Apucarana

Evento será realizado neste domingo (8), das 10h às 12h, no estacionamento de supermercado

Cães e gatos estarão à espera de uma família neste domingo (8), durante uma feira de adoção promovida pela Sociedade Protetora dos Animais de Apucarana (Soprap). O encontro será das 10h às 12h, no estacionamento do Super Muffato, na Rua Oswaldo Cruz, nº 2086.

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A iniciativa busca encaminhar os filhotes para lares onde recebam cuidados permanentes. Ao convidar a população para o evento, a entidade reforça que a decisão de levar um animal para casa deve envolver responsabilidade e disposição para cuidar dele durante toda a vida.

“A adoção é um compromisso para a vida toda”, destaca a Soprap no comunicado de divulgação.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento de identificação original, RG ou CPF, além de comprovante de residência atualizado. Quem pretende acolher um gato também precisa levar uma caixa de transporte adequada, exigência obrigatória para a adoção dos felinos.