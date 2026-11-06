Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
CAUSA ANIMAL

Soprap promove feira de adoção de filhotes neste domingo em Apucarana

Evento será realizado neste domingo (8), das 10h às 12h, no estacionamento de supermercado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Soprap promove feira de adoção de filhotes neste domingo em Apucarana
Autor A iniciativa busca encaminhar os filhotes para lares onde recebam cuidados permanentes - Foto: Foto Ilustrativa/IA

Cães e gatos estarão à espera de uma família neste domingo (8), durante uma feira de adoção promovida pela Sociedade Protetora dos Animais de Apucarana (Soprap). O encontro será das 10h às 12h, no estacionamento do Super Muffato, na Rua Oswaldo Cruz, nº 2086.

-LEIA MAIS: Saque calamidade: prefeito de Apucarana orienta sobre erro em aplicativo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A iniciativa busca encaminhar os filhotes para lares onde recebam cuidados permanentes. Ao convidar a população para o evento, a entidade reforça que a decisão de levar um animal para casa deve envolver responsabilidade e disposição para cuidar dele durante toda a vida.

“A adoção é um compromisso para a vida toda”, destaca a Soprap no comunicado de divulgação.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento de identificação original, RG ou CPF, além de comprovante de residência atualizado. Quem pretende acolher um gato também precisa levar uma caixa de transporte adequada, exigência obrigatória para a adoção dos felinos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
adoção responsável cães eventos em Apucarana gatos Sociedade Protetora dos Animais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV