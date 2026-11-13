Soprap de Apucarana promove "Empadão Solidário" para custear cuidados com animais resgatados

Os interessados podem encomendar o prato até a próxima quinta-feira (18); o valor é de R$ 69,90, disponíveis em três sabores

A Sociedade Protetora dos Animais de Apucarana (Soprap) está promovendo uma nova edição da venda de empadões com o objetivo de arrecadar fundos em prol dos cães e gatos resgatados pela entidade. A ação solidária oferece empadões de 1,5 kg pelo valor de R$ 69,90, disponíveis nos sabores frango, palmito e frango com palmito. Segundo a organização, toda a renda obtida com as vendas será integralmente revertida para a manutenção dos trabalhos e dos cuidados diários da ONG.

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Os interessados em colaborar com a causa animal podem encomendar o prato até a próxima quinta-feira (18), em dois pontos de venda físicos em Apucarana: na Farmácia de Manipulação Doce Erva e na Farmácia Essência. Também é possível efetuar a compra diretamente com os voluntários da instituição.

A retirada dos empadões ocorrerá no dia 21 de novembro, sábado, das 10h às 18h. O ponto de entrega será a Padaria Adriane, localizada na Rua Oswaldo Cruz, 1629, no bairro Vila Formosa.

