Soprap de Apucarana promove "Empadão Solidário" para custear cuidados com animais resgatados

A Sociedade Protetora dos Animais de Apucarana (Soprap) promove neste sábado (11) uma venda de empadões beneficentes com o objetivo de arrecadar fundos para o custeio de alimentação e medicamentos de cães e gatos resgatados. A ação oferece empadões caseiros de 1,5 kg pelo valor de R$ 69,90, disponíveis nos sabores de frango, palmito e escarola. Segundo a organização, toda a renda obtida com as vendas será integralmente revertida para a manutenção dos trabalhos e cuidados diários da ONG.

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Os interessados em colaborar com a causa podem encomendar o prato até esta sexta-feira (10) em dois pontos de venda físicos: na Farmácia de Manipulação Doce Erva, localizada na Rua Nagib Daher, 844, e na Farmácia Essência, na Avenida Curitiba, 1794. Também é possível efetuar a compra diretamente com os voluntários da instituição. A retirada dos empadões ocorrerá neste sábado (11), das 10h às 18h, na Padaria Adriane, situada na Rua Oswaldo Cruz, 1629.