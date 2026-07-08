Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
CAMPANHA

Soprap de Apucarana promove "Empadão Solidário" para custear cuidados com animais resgatados

Interessados podem adquirir vales em pontos de venda na cidade ou com voluntários; produtos de 1,5 kg custam R$ 69,90

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.07.2026, 19:56:50 Editado em 08.07.2026, 19:56:43
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Soprap de Apucarana promove
Autor Empadões estão disponíveis em três sabores - Foto: Divulgação

A Sociedade Protetora dos Animais de Apucarana (Soprap) promove neste sábado (11) uma venda de empadões beneficentes com o objetivo de arrecadar fundos para o custeio de alimentação e medicamentos de cães e gatos resgatados. A ação oferece empadões caseiros de 1,5 kg pelo valor de R$ 69,90, disponíveis nos sabores de frango, palmito e escarola. Segundo a organização, toda a renda obtida com as vendas será integralmente revertida para a manutenção dos trabalhos e cuidados diários da ONG.

LEIA MAIS: Carreta tomba, provoca queda de motociclista e deixa dois feridos no Contorno Sul de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os interessados em colaborar com a causa podem encomendar o prato até esta sexta-feira (10) em dois pontos de venda físicos: na Farmácia de Manipulação Doce Erva, localizada na Rua Nagib Daher, 844, e na Farmácia Essência, na Avenida Curitiba, 1794. Também é possível efetuar a compra diretamente com os voluntários da instituição. A retirada dos empadões ocorrerá neste sábado (11), das 10h às 18h, na Padaria Adriane, situada na Rua Oswaldo Cruz, 1629.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ajuda a animais doação animal empadões caseiros ONG Apucarana Soprap venda beneficente
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV