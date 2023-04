Sonho que virou pesadelo: apucaranenses fazem denúncia contra Hurb

Da Redação

Empresa passa por crise; clientes estão preocupados

O sonho de realizar uma viagem está se tornando um pesadelo para o apucaranense Fabrício Vicentini. Ele comprou um pacote para 04 pessoas com destino a Europa há dois anos, através do aplicativo de viagens Hurb, famoso por oferecer preços acessíveis aos consumidores, mas neste mês, quando esperava que as passagens fossem emitidas, já recebeu um comunicado da empresa avisando que a viagem será protelada.

Ele já era cliente da empresa e chegou a fazer outras duas viagens internacionais pelo aplicativo, sem problemas, mas, depois das notícias de que a empresa não tem cumprido contratos em todo o Brasil, o apucaranense já perdeu as esperanças de conseguir fazer o passeio com a família.

“Era para eu ter recebido a data das passagens pois a viagem seria em junho, mas a empresa alega que não foi possível o agendamento. Há muita incerteza porque temos dificuldades em obter uma resposta da empresa”, disse.

Vicentini conta que participa de um grupo em um aplicativo de mensagens que já tem 190 pessoas lesadas pela empresa, muitas são de Apucarana e de várias outras cidades do Paraná. Ele explica que a ideia inicial era mover uma ação judicial coletiva, para tentar fazer a empresa cumprir os contratos ou reaver o dinheiro investido. Porém, com novidades acontecendo sobre o caso diariamente, os consumidores decidiram esperar um pouco mais para saber que atitude tomar.

“Agora, com o pedido de demissão do CEO da empresa e as investigações por parte da Secretaria Nacional do Consumidor, acreditamos que a empresa será fechada ou decretará falência. As dívidas que estão vindo a público são milionárias. Já perdi a esperança de fazer minha viagem ou ter meu dinheiro de volta. Agora, devemos procurar o Procon e o Juizado Especial para denunciar a empresa e aguardar o que vem pela frente”, lamentou.

O que diz o Procon

De acordo com o Procon de Apucarana, em 2023, apenas uma denúncia contra a Hurb foi protocolada. Porém, a empresa já foi alvo de reclamações na cidade em 2019, 2020 e 2022, com 04 reclamações no total. Em uma delas, a empresa foi multada e quitou o débito, através de uma execução judicial.

Segundo o coordenador do Procon Apucarana José Carlos Balan, nesta situação é fundamental uma ação judicial junto ao Juizado Especial Cível.

“Através do Procon podemos instaurar um procedimento administrativo. No entanto, costumeiramente a empresa deixa expirar o prazo de 20 dias e não apresenta retorno”, orientou.

Entenda o caso

A agência de viagens online Hurb, antigo Hotel Urbano, passa por uma crise sem precedentes. Nas últimas semanas, alguns hotéis e pousadas suspenderam reservas de hospedagens feitas pela plataforma após atrasos ou falta de pagamentos por parte da Hurb.

Em meio à polêmica de reclamações de clientes nas redes sociais, João Ricardo Mendes, CEO e fundador da Hurb, renunciou ao cargo nesta segunda-feira (24). O anúncio foi feito após a divulgação de vídeos do empresário ameaçando e expondo dados de clientes.

Nas últimas semanas, alguns hotéis e pousadas suspenderam reservas de hospedagem feitas pela Hurb após atrasos ou falta de pagamentos da plataforma. E muitos clientes usaram as redes sociais para reclamar de problemas nas reservas, voos e hospedagens. Os turistas relatam a preocupação com viagens marcadas e reclamam do atendimento da empresa.

(Com informações g1).

