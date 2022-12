Sonho de ser milionário movimenta lotéricas de Apucarana

Da Redação

A possibilidade de se tornar milionário movimenta as lotéricas de Apucarana. Muitas pessoas aproveitam a última sexta-feira de 2022 e apostam, já com planos com o dinheiro. A Mega-Sena da Virada deste ano tem o maior prêmio da história para quem acertar as seis dezenas do jogo. Estimado em R$ 500 milhões, o valor é 32% maior que o prêmio do ano passado, que foi de R$ R$ 378,1 milhões.

O apucaranense Michel da Silva, de 38 anos, não tem o costume de apostar na Mega-Sena, porém, sempre joga no final de ano. "Só aposto quando é a Mega da Virada, fiz três jogos sozinho e estou participando de 56 bolões. Nada melhor que começar o ano com o pé direito né, se eu ganhar vou ajudar toda a minha família. Ganhar na Mega da Virada é um sonho né", disse.

Quem também joga na Mega da Virada é Júlia Teixeira, de 35 anos. Com o prêmio, a apucaranense pretende viajar. "Só jogo na mega no final de ano, tem que arriscar né, não tem como deixar passar essa oportunidade. Meu sonho é viajar pelo brasil, pelo mundo, ganhando, saio viajar", comenta.

Já Maria Eunice, de 68 anos, joga toda semana na mega-sena. Como o prêmio da virada é alto, a aposentada não quer ganhar sozinha. "Queria ganhar o prêmio com mais pessoas, é muito dinheiro, dá pra ganhar com mais gente. O que a gente divide multiplica né. Se eu ganhar, quero ajudar meus filhos e pagar dívidas".

O aposentado Olívio Santana, de 70 anos, disse que tem muitos parentes para ajudar e conta com o dinheiro do prêmio. "Se eu ganhar, dou um milhão para cada parente. Prometi até pra caixa que fiz meu jogo, se eu ganhar, ela também vai receber um milhão", finaliza.

As apostas podem ser feitas até às 17h deste sábado (31)

valor é o maior da história do concurso

O concurso 2.550 da Mega da Virada pode pagar R$ 500 milhões para quem acertar as seis dezenas.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para quem optar na aposta simples, com seis dezenas, com o preço de R$ 4,50, a chance de acertar a sena é de 1 em 50.063.860. Na quina, a probabilidade vai para 1 em 154.518. Já para quadra, a possibilidade é de 1 em 2.332. Já para uma aposta com 15 dezenas, com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003. Por isso, quanto maior o valor de aposta, maior a probabilidade de conquistar o prêmio.

Uma das estratégias usadas por quem deseja ter mais chances de acertar a sena é procurar quais são as dezenas mais sorteadas dos concursos especiais.

Entre concursos da Mega da Virada, por exemplo, o número 10 é o mais sorteado, segundo a Caixa. A dezena foi sorteada quatro vezes desde o início do concurso especial, em 2009.

Em segundo lugar, há um empate entre quatro dezenas: 03, 05, 20 e 36. Cada uma foi sorteada três vezes.

