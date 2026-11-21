Abordagem ocorreu na noite desta sexta-feira (20). Além do motorista sem habilitação, um garoto de 13 anos se apresentou como proprietário do carro

Um adolescente de 16 anos foi flagrado pela Polícia Militar (PM) conduzindo um carro com o som excessivamente alto na noite desta sexta-feira (20), na Avenida Jaboti, em Apucarana. Durante a ocorrência, um outro garoto, de apenas 13 anos, surpreendeu a equipe ao se apresentar como o proprietário do veículo, que possuía pendências na documentação desde 2021.

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A abordagem aconteceu por volta das 22h, enquanto a equipe realizava patrulhamento ostensivo preventivo nas proximidades da ponte do Lago Jaboti. Os policiais notaram um VW Gol branco trafegando com o volume do som bastante elevado e decidiram intervir. O jovem motorista acatou a ordem, estacionou o automóvel regularmente e desceu para a revista pessoal, momento em que a equipe confirmou que ele não portava nada de ilícito.

Na calçada, logo ao lado do carro, os agentes encontraram outros quatro adolescentes. Foi nesse momento que o menino de 13 anos se identificou como o dono do automóvel. Ao realizarem a checagem das placas no sistema de segurança, os policiais constataram que o licenciamento anual obrigatório do Gol estava vencido desde o exercício de 2021.

Diante do cenário, a PM aplicou as infrações de trânsito pertinentes, especialmente por se tratar de um condutor menor de idade e não habilitado, e providenciou a remoção do carro ao pátio do Detran, anexo ao 10º Batalhão de Polícia Militar. O pai do garoto de 13 anos foi acionado, compareceu ao endereço e assumiu a responsabilidade legal pelo filho. Ele também permaneceu no local acompanhando os demais menores até a chegada de seus respectivos responsáveis, garantindo que todos fossem liberados em segurança.