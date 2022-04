“Solo Sagrado” vai receber 1ª edição do Programa Feira Verde

Da Redação

O Residencial Solo Sagrado, na região Norte de Apucarana, foi escolhido para o lançamento do Programa Feira Verde. O evento está agendado para o dia 12 de maio, entre as 9 e 11 horas. A segunda edição também já está confirmada, será no dia 17 de maio, nos mesmos horários, junto ao Núcleo Habitacional Adriano Correia.

Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 650/2021, o programa municipal estabelece que a cada quatro quilos de material reciclável a pessoa tem direito a receber um quilo de hortifrutigranjeiros. Pelas regras da iniciativa, poderão ser trocados somente três tipos de materiais: papel, plástico e papelão.

“Trata-se de um programa fantástico sugerido pelo vereador Rodrigo Liévore a partir de uma experiência que ele conheceu na cidade de Ponta Grossa e encampado prontamente por nossa administração. Uma ação onde todos ganham e que gera um retorno muito positivo ao meio ambiente, à saúde da população, às famílias rurais, ao poder público e à cooperativa de reciclagem, para onde iremos encaminhar os materiais angariados junto ao programa”, detalhou o prefeito Júnior da Femac. Ele explica que nos pontos de troca só serão recebidos papel, plástico e papelão. “Metais, vidros, pneus, tecidos, madeira, móveis usados, eletrodomésticos e eletroeletrônicos não integram o programa”, alerta o prefeito.

Os detalhes operacionais das duas primeiras edições do programa foram definidos nesta semana em conjunto com técnicos da Secretaria Municipal da Agricultura e com vereador Rodrigo Liévore, mentor da iniciativa. “Nesta primeira fase do programa 58 toneladas de produtos rurais já foram adquiridas pela prefeitura junto a pequenos produtores rurais, em um investimento na ordem de R$440 mil em recursos próprios”, revela o prefeito, reforçando os vieses que norteiam o programa.

“O Feira Verde promove a sustentabilidade ambiental, através do incentivo da cultura coletiva da reciclagem, promove a segurança alimentar e nutricional tornando mais acessível e incentivando hábitos de alimentação saudável, promove o fortalecimento da agricultura familiar ao adquirir produtos diretamente dos agricultores locais e da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Apucarana (Cocap), ao repassar o material angariado à entidade, que contribui para o meio ambiente e sustento de cerca de 60 cooperados e suas famílias”, contextualizou o prefeito Júnior da Femac.

Entusiasmado com o início prático do programa, o vereador Recife lembrou que a formatação do projeto durou um ano. “Foram meses de trabalho duro e agora o programa está estruturado, pronto para ter início. Não tenho dúvidas de que o “Feira Verde” vai fazer história e será um legado da gestão Júnior da Femac”, afirmou o vereador, agradecendo ao empenho de toda equipe técnica da Secretaria Municipal da Agricultura para formatação do programa – desde a parte legal até a estruturação logística e administrativa – , e ao prefeito Júnior da Femac, “por ter acreditado na proposta”. “Como bem pontuou o prefeito, é uma ação onde todos ganham, que protege o meio ambiente ao promover o senso de reciclagem, que contribui para prolongar a vida útil do aterro sanitário, que distribui alimento saudável, que gera renda aos produtores rurais e que contribui para o aumento da produção da cooperativa de recicláveis”, concluiu o vereador.