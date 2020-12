Solidariedade: Soprap realiza o 9° 'Café Cão Leite' - TNOnline

Continua após publicidade

A Sociedade Protetora dos Animais, Soprap, informou que o 9° café cão leite vai ser realizado neste ano de forma diferente, por causa da pandemia de Covid-19.

Conforme a Soprap, neste ano será possível retirar o café. "Isso mesmo, nosso tradicional café colonial não poderia deixar de acontecer, então para não perdermos nossa tradição e ajudar nossos animais abandonados adaptamos nosso café para uma linda box. Nela vai ter quase 2 kg das delícias servidas no café e serve duas pessoas tranquilamente: Dentro da box você vai encontrar: 500 g de empadão frango ou palmito ,12 salgados fritos, 6 mini croissant, 6 mini batatinhas recheadas, 4 mini sírios, 300 g de bombom de morango, 300 g de torta de abacaxi com coco, por R$ 65.00. A retirada vai ser dia 12/12 das 17 as 19 horas na Padaria Adriane. Vendas dos cartões nas farmácias Essência e Doce Erva ou com nossas voluntárias", informou.

A Soprap ainda conta com a ajuda de doações de brindes. " Empresas e amigos vocês podem nos ajudar doando brindes? Como todo ano fazemos nosso Café CÃO Leite, neste ano tivemos que nos adaptar. Estão os brindes que estariam no café vão ser vendidos na lojinha que realizaremos dia 11/12. Toda renda será revertida para as custas dos tratamentos dos animais sobre a responsabilidade da Soprap", finaliza.

Para mais informações, basta acessar as redes sociais da Soprap.

Foto por Reprodução