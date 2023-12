Solenidade premia estudantes de Apucarana campeões no Ideathon

O governo do Paraná realiza na tarde desta segunda-feira (18), em Apucarana, a entrega da premiação do Ideathon Paraná 2023. Apucarana venceu em duas categorias da maratona de inovação estudantil, realizada entre outubro e novembro, movimentando mais de 700 alunos das redes pública e privada do Paraná. Foram sete etapas de criatividade e inovação realizadas em Apucarana, Curitiba, Foz do Iguaçu, Jacarezinho, Maringá, Ponta Grossa e Londrina. Veja o vídeo abaixo

Na categoria do Ensino Médio, o grupo Health, de Apucarana, foi o campeão estadual. A equipe apresentou uma ideia para a construção de um aplicativo para controle de medicamentos entre pacientes e o SUS.

Apucarana também ficou o título na categoria do Ensino Fundamental II. O grupo Segurança Pública de Apucarana apresentou a ideia para criação de um relógio digital com botão do pânico para prevenção da violência contra a mulher.

Cada grupo campeão estadual vai levar R$ 5 mil como prêmio, além de um tablet para cada integrante. As premiações serão entregues aos alunos na próxima semana. Já os vencedores municipais receberam um curso de inovação e empreendedorismo do Sebrae.

O secretário de Inovação do Paraná, Marcelo Rangel, destacou a importância do Ideathon. "Esse evento é um orgulho para todos nós paranaenses. O engajamento dos estudantes foi muito grande, assim como dos professores e das prefeituras. Os projetos apresentaram soluções governamentais", disse.

Rangel enalteceu Apucarana. "A cidade é digna de aplausos. Apucarana ficou em primeiro no Paraná, disputando com Curitiba, Maringá, Ponta Grossa, entre outras cidades de grande porte, demonstrando que a cidade é inovadora e respira tecnologia e inovação" disse.

O prefeito Junior da Femac (PSD) também participou da premiação, realizada no Cine Fênix. Ele enalteceu a iniciativa do governo estadual e do secretário Marcelo Rangel. “É uma iniciativa ousada, inovadora para o Brasil”, disse.

Segundo ele, o projeto une educação e inovação na prática. “O Paraná sai na frente ao promover esse esforço de criar a cultura de inovação em todo Estado, com Apucarana tendo a grata honra de ser campeã em duas categorias”, disse.

