Solenidade marca o 44º aniversário do 10º BPM; assista

Nesta segunda-feira (25), o 10º Batalhão de Polícia Militar realizou solenidade militar em comemoração ao seu 44ºaniversário. O evento contou com a presença de integrantes do Exército Brasileiro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, autoridades de Apucarana e de municípios que compõem a área de atuação do Décimo Batalhão.

A banda de música da Polícia Militar do Paraná esteve presente durante toda a solenidade. Foram entregues medalhas de mérito do 10º Batalhão aos agraciados presentes e a medalha Coronel Sarmento ao Prefeito municipal de Apucarana, Júnior da Femac.

Após a entrega das medalhas, ocorreu a premiação do campeonato de tiro realizado pelo 10º Batalhão de Polícia Militar, que premiou o primeiro e o segundo colocado com duas pistolas Taurus G2C 9mm. O terceiro e o quarto colocado foram premiados com estadias no Thermas de Jurema. O quinto colocado foi premiado com uma cama box Prorelax. Diversos outros prêmios foram entregues até o 18º colocado na prova de tiro.

Após esta premiação ocorreu a leitura da ordem do dia seguida do desfile da tropa, que encerrou a solenidade militar.

Em seguida, ocorreu a inauguração da sala do veterano, um espaço destinado a receber os policiais militares da reserva no quartel. Eles serão bem atendidos por um militar que ficará a disposição para recebê-los e encaminhá-los para a seção que necessitem. ASSISTA:

