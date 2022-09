Sol volta a predominar nesta sexta-feira em Apucarana e região

Da Redação

O amanhecer é de temperaturas amenas na Cidade Alta

A estabilidade atmosférica volta a predominar em grande parte das regiões paranaenses nesta sexta-feira (16). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a nebulosidade persiste no leste e na Região Metropolitana de Curitiba devido à circulação dos ventos do oceano, então, é possível que ocorram chuvas fracas e isoladas.

No norte do Paraná, o tempo volta a firmar. Em Apucarana, por exemplo, o amanhecer pode ser um pouco nebuloso, mas, ao decorrer do dia, o sol aparece e predomina sobre o município. Não existe previsão de chuva para esta sexta-feira.

Em relação às temperaturas, o instituto meteorológico indica que, ao amanhecer, a mínima obtida na Cidade Alta foi de 13ºC. A máxima, por sua vez, não ultrapassa a casa dos 22ºC.

O Simepar aponta que as primeiras horas do dia serão geladas em quase todo o Estado, principalmente nos municípios da metade sul.

Região

O tempo volta a ficar estável em Jandaia do Sul também. O sol fica entre nuvens a maior parte do tempo. No município, as temperaturas variam entre 11ºC e 24ºC.

Ivaiporã apresenta as mesmas características no tempo que Jandaia do Sul, sendo assim, não há previsão de chuva para a cidade. Os termômetros devem marcar 11ºC para mínima e 23ºC para máxima.

