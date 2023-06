Sol volta a predominar em Apucarana após dias chuvosos; frio continua

Após vários dias chuvosos, finalmente o sol volta a brilhar em Apucarana, norte do Paraná, nesta sexta-feira (16). No entanto, apesar da melhora nas condições climáticas, as temperaturas continuam baixas, surpreendendo os moradores da Cidade Alta com uma sensação de frio ainda mais intenso do que nos dias anteriores.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros devem oscilar entre 7°C e 15°C ao longo do dia na Cidade Alta.

Ainda conforme o instituto meteorológico, um sistema de baixa pressão atua na altura da costa do Rio Grande do Sul. A frente fria associada a esse sistema se afasta para o oceano. Como essa frente fria tende a se afastar do Paraná, a sua influência sobre o Estado também diminui. Muita nebulosidade continua sendo esperada em vários setores, com chuviscos/chuvas fracas bem ocasionais.

O frio se intensifica no amanhecer e à tarde não esquenta muito. Vento aumenta a sensação de frio, com rajadas moderadas entre os Campos Gerais e o leste paranaense.

