Sol predomina e temperatura chega a 25°C em Apucarana nesta quinta (03)

Segundo o Simepar, não há previsão de chuva para a Cidade Alta

Apucarana deve ter uma quinta-feira (3) de tempo firme, sem previsão de chuva e com temperaturas em elevação ao longo do dia. Conforme informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a mínima prevista para o município é de 13°C, enquanto a máxima pode chegar aos 25°C.

A manhã começa com temperatura mais amena, mas o cenário muda durante a tarde, quando o sol deve predominar e favorecer a elevação dos termômetros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A umidade relativa do ar deve variar entre 41% e 88%. O Simepar não prevê precipitação para Apucarana, com 0% de probabilidade de ocorrência de chuva e acumulado estimado em 0,0 milímetro.

Os ventos devem soprar de nordeste, com velocidade média de 11 km/h e rajadas que podem chegar aos 36 km/h.

Paraná

No Paraná, a quinta-feira também começa com temperaturas baixas ou amenas na maior parte do Estado. Os menores valores devem ser registrados principalmente nas regiões Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesses setores, há previsão de restrição de visibilidade durante a madrugada e o início da manhã.

Durante a tarde, o sol predomina em todo o Estado, contribuindo para a elevação das temperaturas em comparação aos últimos dias. No interior paranaense, as máximas devem superar os 25°C.

A previsão do Simepar também indica a manutenção de condições mais estáveis no Paraná após a trégua nas instabilidades.