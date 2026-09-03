Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
PREVISÃO

Sol predomina e temperatura chega a 25°C em Apucarana nesta quinta (03)

Segundo o Simepar, não há previsão de chuva para a Cidade Alta

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Sol predomina e temperatura chega a 25°C em Apucarana nesta quinta (03)
Autor As temperaturas estarão semelhantes ao dia anterior - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

Apucarana deve ter uma quinta-feira (3) de tempo firme, sem previsão de chuva e com temperaturas em elevação ao longo do dia. Conforme informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a mínima prevista para o município é de 13°C, enquanto a máxima pode chegar aos 25°C.

A manhã começa com temperatura mais amena, mas o cenário muda durante a tarde, quando o sol deve predominar e favorecer a elevação dos termômetros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A umidade relativa do ar deve variar entre 41% e 88%. O Simepar não prevê precipitação para Apucarana, com 0% de probabilidade de ocorrência de chuva e acumulado estimado em 0,0 milímetro.

Os ventos devem soprar de nordeste, com velocidade média de 11 km/h e rajadas que podem chegar aos 36 km/h.

Paraná

No Paraná, a quinta-feira também começa com temperaturas baixas ou amenas na maior parte do Estado. Os menores valores devem ser registrados principalmente nas regiões Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesses setores, há previsão de restrição de visibilidade durante a madrugada e o início da manhã.

Durante a tarde, o sol predomina em todo o Estado, contribuindo para a elevação das temperaturas em comparação aos últimos dias. No interior paranaense, as máximas devem superar os 25°C.

A previsão do Simepar também indica a manutenção de condições mais estáveis no Paraná após a trégua nas instabilidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana clima Paraná NOTÍCIAS previsão do tempo TEMPERATURAS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV