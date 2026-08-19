Sol predomina e Apucarana pode chegar aos 29°C nesta quarta-feira

Simepar prevê tempo estável ena Cidade Alta, sem chuva e com umidade entre 38% e 68%

A quarta-feira (19) será de tempo estável e predomínio de sol em Apucarana, segundo a previsão do Simepar. No município, a temperatura deve variar entre 19°C e 29°C, sem previsão de chuva.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 38% e 68%. Os ventos sopram de leste, com velocidade média de 11 km/h e rajadas que podem chegar aos 32 km/h.

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Em todo o Paraná, o sol predomina ao longo do dia. A partir da tarde e, principalmente, durante a noite, a nebulosidade aumenta gradualmente nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, devido à presença de uma frente fria na altura do Rio Grande do Sul.

O destaque fica para o calor no Norte e Noroeste paranaense, onde as temperaturas devem chegar próximas dos 34°C. Nos Campos Gerais e no Leste, as máximas podem alcançar 30°C.

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Para Apucarana, portanto, a previsão indica mais um dia de calor, baixa possibilidade de chuva e aumento da nebulosidade apenas em áreas mais ao sul e oeste do estado.