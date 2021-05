Sol atrapalha visão de motorista e causa acidente na BR-376

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na manhã desta sexta-feira (13), um acidente foi registrado na BR-376, próximo ao distrito de Apucarana, Pirapó. A colisão traseira foi grave e envolveu uma Belina, com placas, de Jandaia do Sul, e um Gol, com placas de Cambira.

Apesar dos danos materiais, dois homens, um de 27 e outro de 52 anos, que estavam na Belina, sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital da Providência, em Apucarana.

De acordo com o motorista da Belina, Eder Afonso, de Jandaia, ele e os colegas estavam à caminho de Apucarana para trabalhar, quando a colisão ocorreu. "O sol acabou atrapalhando minha visão enquanto dirigia. Vi um clarão e quando vi o Gol estava em minha frente. Tentei desviar, mas não foi possível. Graças a Deus foram só danos materiais", comenta o condutor.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana, esteve no local e prestou os primeiros socorros aos envolvidos.

Assista: