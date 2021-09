Da Redação

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, participam na tarde desta sexta-feira (17), de um treinamento de busca e resgate em estrutura colapsada. São no total 15 socorristas de Apucarana, Arapongas, Jandaia do Sul, Faxinal, Umuarama e Campo Mourão.

Além da parte teórica, os socorristas vão realizar um simulado de atendimento de resgate. Assista:

Socorristas participam de treinamento em Apucarana; assista - Vídeo por: tnonline