Socorrista recebe alta 9 dias após acidente em Apucarana: 'Estou vivo por um milagre'
Profissional do Samu sofreu múltiplas fraturas após veículo invadir a contramão na PR-170
O socorrista do Samu de Arapongas, Marcos Luis da Silva, recebeu alta do Hospital da Providência nesta segunda-feira (12), nove dias após sobreviver a um gravíssimo acidente de trânsito na PR-170 (Contorno Norte), em Apucarana. Na saída da unidade de saúde, ele foi recebido por colegas do Samu antes de retornar para sua casa, no município de Cambira. O profissional precisou passar por cirurgia e internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em decorrência de múltiplas fraturas.
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O acidente aconteceu na noite do último dia 3, nas proximidades do Kawaii Eventos. Marcos dirigia um Chevrolet Corsa e retornava do plantão quando ocorreu a colisão frontal com um Citroën C4, que também acabou envolvendo uma van. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Motiva Paraná precisaram resgatar o socorrista das ferragens.
Marcos relata que o acidente foi provocado por uma ultrapassagem imprudente do Citroën C4. "Eu estava com um Corsinha 1.0, subindo a terceira faixa. De repente, de longe, vi aquele carro. Entrou na curva descendo, ultrapassando na terceira faixa. Minha reação foi jogar para a segunda faixa, a do meio, para ele passar direto na contramão. Mas, quando cheguei perto, o motorista do Citroën jogou o carro de frente comigo", detalha a vítima. Na sequência da colisão, o Corsa foi atingido pela van, que rodou e parou a cerca de 50 metros. O motorista da van sofreu ferimentos no braço, enquanto o do C4 foi atendido pelo Samu no local.
O forte impacto deixou sequelas severas no socorrista. "Eu tenho uma fratura na mão esquerda, quebrei quatro costelas e o osso externo do peito. A fratura mais grave é no quadril, no acetábulo, onde segura o fêmur", explica Marcos. Ele deu entrada no hospital no sábado do acidente e permaneceu na UTI até a tarde de terça-feira. Na quinta-feira, precisou passar por uma cirurgia complexa no quadril, recebendo placas e parafusos.
De acordo com o socorrista, o causador do acidente não prestou apoio no pós-ocorrência. "O motorista do C4 estava totalmente alterado. O cara mudou a minha vida agora, praticamente para o resto da vida. Ele causou o acidente, sumiu e não procurou a minha família", lamenta o trabalhador.
Apesar da perspectiva de uma longa recuperação afastado de suas funções, Marcos celebra o desfecho positivo de sua internação. "Da destruição que foi o meu carro, eu sobrevivi. Estou vivo por um milagre, graças às orações de tanta gente que se mobilizou em Apucarana e Arapongas. É uma nova vida que terei daqui para frente", conclui, aliviado com o retorno para casa.