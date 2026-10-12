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CONTORNO NORTE

Socorrista recebe alta 9 dias após acidente em Apucarana: 'Estou vivo por um milagre'

Profissional do Samu sofreu múltiplas fraturas após veículo invadir a contramão na PR-170

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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O socorrista do Samu de Arapongas, Marcos Luis da Silva, recebeu alta do Hospital da Providência nesta segunda-feira (12), nove dias após sobreviver a um gravíssimo acidente de trânsito na PR-170 (Contorno Norte), em Apucarana. Na saída da unidade de saúde, ele foi recebido por colegas do Samu antes de retornar para sua casa, no município de Cambira. O profissional precisou passar por cirurgia e internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em decorrência de múltiplas fraturas.

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O acidente aconteceu na noite do último dia 3, nas proximidades do Kawaii Eventos. Marcos dirigia um Chevrolet Corsa e retornava do plantão quando ocorreu a colisão frontal com um Citroën C4, que também acabou envolvendo uma van. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Motiva Paraná precisaram resgatar o socorrista das ferragens.


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Socorrista recebe alta 9 dias após acidente em Apucarana: 'Estou vivo por um milagre'
AutorMarcos recebeu alta nesta segunda-feira - Foto: Reprodução

Marcos relata que o acidente foi provocado por uma ultrapassagem imprudente do Citroën C4. "Eu estava com um Corsinha 1.0, subindo a terceira faixa. De repente, de longe, vi aquele carro. Entrou na curva descendo, ultrapassando na terceira faixa. Minha reação foi jogar para a segunda faixa, a do meio, para ele passar direto na contramão. Mas, quando cheguei perto, o motorista do Citroën jogou o carro de frente comigo", detalha a vítima. Na sequência da colisão, o Corsa foi atingido pela van, que rodou e parou a cerca de 50 metros. O motorista da van sofreu ferimentos no braço, enquanto o do C4 foi atendido pelo Samu no local.


Socorrista recebe alta 9 dias após acidente em Apucarana: 'Estou vivo por um milagre'
AutorFoto: Reprodução

O forte impacto deixou sequelas severas no socorrista. "Eu tenho uma fratura na mão esquerda, quebrei quatro costelas e o osso externo do peito. A fratura mais grave é no quadril, no acetábulo, onde segura o fêmur", explica Marcos. Ele deu entrada no hospital no sábado do acidente e permaneceu na UTI até a tarde de terça-feira. Na quinta-feira, precisou passar por uma cirurgia complexa no quadril, recebendo placas e parafusos.

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De acordo com o socorrista, o causador do acidente não prestou apoio no pós-ocorrência. "O motorista do C4 estava totalmente alterado. O cara mudou a minha vida agora, praticamente para o resto da vida. Ele causou o acidente, sumiu e não procurou a minha família", lamenta o trabalhador.

Apesar da perspectiva de uma longa recuperação afastado de suas funções, Marcos celebra o desfecho positivo de sua internação. "Da destruição que foi o meu carro, eu sobrevivi. Estou vivo por um milagre, graças às orações de tanta gente que se mobilizou em Apucarana e Arapongas. É uma nova vida que terei daqui para frente", conclui, aliviado com o retorno para casa.


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Socorrista recebe alta 9 dias após acidente em Apucarana: 'Estou vivo por um milagre'
AutorFoto: Reprodução


Socorrista recebe alta 9 dias após acidente em Apucarana: 'Estou vivo por um milagre'
AutorFoto: Reprodução


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Apucarana Histórias Samu SAÚDE socorrista SUPERAÇÃO
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