Da Redação

Socorrista do Samu fica ferido durante acidente na BR-376

Um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana, ficou ferido durante um acidente registrado na manhã desta quarta-feira (9), por volta das 7 horas, quando retornava do plantão e seguia para casa.

continua após publicidade .

De acordo com informações da equipe do Samu, a colisão ocorreu no Pontilhão da Vila Reis, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-376, quando um carro invadiu a pista e atingiu a motocicleta dirigida pelo rádio operador.

Segundo o Samu, o socorrista, que é morador do Distrito Vila Reis, sofreu uma fratura em um dos braços e foi levado para o Hospital da Providência. No entanto, ele passa bem, mas deve ficar em observação nas próximas horas.