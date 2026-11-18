Ele foi o convidado do I Seminário Zumbi dos Palmares, na noite desta quarta-feira (18), no Clube 28 de Janeiro





Reconhecido nacionalmente por suas análises sobre desigualdade social, classes e política no Brasil, o sociólogo e escritor Jessé Souza foi o convidado do I Seminário Zumbi dos Palmares. O evento, realizado na noite desta quarta-feira (18), no Clube 28 de Janeiro, em Apucarana (PR), reuniu mais de 300 pessoas.

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Jessé fez críticas a forma como a meritocracia é enxergada por muitos. "Não existe mérito individual que não seja socialmente construído, ou seja, ele pode existir, mas em um contexto onde haja igualdade de oportunidades", explicou.

Segundo o professor, a população mais pobre e negra recebe menos oportunidades há 500 anos e sofre com um processo constante de humilhação, que a derrota e a faz aceitar uma condição de inferioridade. "O meu conceito de racismo é exatamente a desumanização do outro, reduzi-lo a corpo. Você retira a capacidade de inteligência e moralidade. Num contexto desse, falar de meritocracia é pornográfico, é uma coisa obscena, uma canalhice. É uma forma de justificar e moralizar um racismo renitente, que condena a pessoa a uma vida indigna", enfatizou o sociólogo.

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O escritor também defendeu que reparar injustiças históricas é apenas a aplicação do princípio de igualdade de oportunidades. Para ele, a exclusão é mantida pelas elites e por grande parte da classe média branca, que frequentemente utilizam discursos morais, como a defesa da segurança pública ou o combate à corrupção, para mascarar a rejeição à inclusão social de pretos e pobres.

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O escritor também comentou sobre a expectativa em torno da indicação de um novo nome para o Supremo Tribunal Federal (STF). Ele considerou "um escândalo" a atual ausência de ministros negros na Corte e apoiou as campanhas para a escolha de uma mulher negra. No entanto, fez um alerta sobre a representatividade vazia. "Tem que ter o cuidado de escolher pessoas que se identifiquem com o povo que elas representam. Não é só ser preto. Tem que ser alguém com uma história de luta pela causa negra e dos pobres", argumentou.

Foto: Divulgação/Cleonice Gabriel Foto: Divulgação/Cleonice Gabriel

Evento

O I Seminário Zumbi dos Palmares foi promovido pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (CMPIR) em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. A programação, que também contou com apresentações culturais, buscou fortalecer o compromisso coletivo com o enfrentamento ao racismo, dois dias antes do 20 de Novembro, data que faz alusão ao Zumbi dos Palmares e à Consciência Negra.

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Diversas autoridades locais prestigiaram o debate, incluindo o vice-prefeito de Apucarana, Marcos da Vila Reis; a secretária municipal de Assistência Social, Fabíola Cristina Carrero; a presidente do CMPIR, Cleonice Gabriel; o vereador Odarlone Orente (PT); a presidente da APP-Sindicato de Apucarana, Isabel Cristina de Oliveira Azevedo; e o presidente do Movimento Apucaranense da Consciência Negra (Macone), Paulo Pesce.