Sociedade se mobiliza para fortalecer implantação do curso de Medicina em Apucarana







A implantação do curso de Medicina da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) mobilizou mais de 100 lideranças de Apucarana e região na manhã desta sexta-feira (13), durante encontro promovido pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), em parceria com a universidade. Realizado na sede da entidade, o evento reuniu representantes de aproximadamente 20 instituições, empresários, autoridades políticas, professores e estudantes em torno de um objetivo comum: garantir a consolidação de um dos projetos mais importantes para o futuro do município e do Vale do Ivaí.

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Além de reforçar o apoio da sociedade à nova graduação, a reunião foi marcada pela apresentação dos investimentos previstos para a estruturação do curso, pelos impactos econômicos da chegada dos estudantes e pela necessidade de integração entre universidade, poder público, setor empresarial e serviços de saúde.

O deputado federal Beto Preto destacou a importância da mobilização e o interesse despertado pela graduação. Segundo ele, a primeira seleção registrou aproximadamente 4 mil inscritos para a disputa das 40 vagas, demonstrando a procura pelo curso e o potencial de Apucarana na formação de profissionais da área médica.

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“Vamos trabalhar forte para consolidar este curso aqui. O governador Ratinho Junior autorizou, a reitoria e toda a equipe se juntaram. Estamos com tudo pronto para dar esse passo importante”, afirmou.

Para o parlamentar, a implantação da Medicina representa uma oportunidade de fortalecer não apenas o ensino superior, mas também a estrutura de saúde do município. Ele ressaltou que a formação dos estudantes dependerá de uma ampla rede de instituições e serviços, com destaque para hospitais e unidades vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Beto Preto citou o Hospital da Providência, que já oferece 15 vagas anuais de residência médica, além das três vagas na especialidade de dermatologia da Autarquia Municipal de Saúde. Também mencionou o potencial de integração com o Hospital Regional de Ivaiporã, o Hospital da Acea e o Hospital Regional de Jandaia do Sul.

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“Agora você traz o curso e, ato contínuo, começam a vir profissionais para ajudar a gente a ter mais médicos especializados aqui na cidade. Tenho certeza de que vai ajudar também a atender nosso povo na área da medicina”, destacou.

O deputado também defendeu que a formação dos futuros médicos esteja diretamente conectada à realidade da saúde pública. “Temos que formar bons alunos que venham defender o nosso sistema. Cada dia mais as pessoas querem tirar dinheiro do SUS, quando, na verdade, precisamos colocar mais dinheiro”, pontuou.

Sociedade organizada pelo desenvolvimento

O vice-presidente da ACIA e presidente do Fórum Desenvolve Apucarana, Jayme Leonel, destacou que a mobilização faz parte de uma trajetória de articulação da sociedade organizada em defesa de projetos estratégicos para o município.

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Segundo ele, a entidade conseguiu reunir diferentes forças políticas e representantes de diversos segmentos, demonstrando o entendimento coletivo sobre a importância da nova graduação.

“A Acia tem por histórico mobilizar a comunidade para trazer grandes coisas para Apucarana. Já estivemos envolvidos em outras grandes conquistas e essa é mais uma mobilização. Estamos muito felizes porque conseguimos integrar todas as forças políticas da cidade”, afirmou.

Jayme ressaltou que os benefícios do curso vão muito além da movimentação econômica imediata. Para ele, a formação de médicos em Apucarana aumenta as possibilidades de permanência desses profissionais na própria região, contribuindo para a ampliação dos serviços especializados.

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“A faculdade de Medicina traz também a possibilidade de essas pessoas se formarem e ficarem na cidade. Apucarana passa a ter uma condição de polo médico muito importante, com laboratórios, clínicas e outros serviços”, avaliou.

Ele também lembrou a mobilização histórica da sociedade pela instalação da UTFPR e comparou o atual momento àquela conquista, que contribuiu para consolidar Apucarana como polo universitário.





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Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Unespar apresenta investimentos e planejamento

A reitora da Unespar, professora Salete Paulina Machado Sirino, destacou que a aprovação da Medicina em Apucarana representa um momento importante para a universidade, que também teve o curso autorizado para Paranavaí. Segundo ela, a ampliação da oferta acadêmica fortalece as regiões onde a instituição está presente.

Salete enfatizou que o envolvimento da sociedade é fundamental para que o projeto alcance seus objetivos. “Quando a comunidade se envolve e apoia, a universidade cresce. Mas ela cresce porque forma as pessoas para trabalhar nessa comunidade, para poder desenvolver ainda mais”, afirmou.

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A reitora também reconheceu a participação das lideranças políticas, da Prefeitura, das entidades empresariais e das instituições de ensino no processo de implantação. Para ela, a integração entre universidade e sociedade é indispensável para garantir a qualidade da formação e os resultados esperados para a região.

Durante o encontro, o diretor-geral do campus da Unespar em Apucarana, professor José Ricardo dos Santos, apresentou os investimentos e as intervenções estruturais em andamento. Segundo ele, aproximadamente R$ 1,89 milhão estão destinados à aquisição de materiais e equipamentos, além de investimentos em laboratórios, melhorias elétricas e projetos de construção de novos blocos acadêmicos.

Entre os valores detalhados na apresentação estão R$ 440 mil para a reforma dos laboratórios que atenderão os estudantes, cerca de R$ 2 milhões para a modernização da rede elétrica e a construção de novas estruturas acadêmicas.

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Ricardo também destacou a importância de esclarecer à comunidade que a universidade está trabalhando para oferecer as condições necessárias ao funcionamento da graduação, tanto na estrutura física quanto na composição do corpo docente e técnico-administrativo.

O curso terá duração de seis anos, funcionamento integral e oferta de 40 vagas anuais. A estruturação será gradual, acompanhando a evolução das turmas e das necessidades acadêmicas. A proposta também prevê a ampliação progressiva das atividades práticas e a integração com os serviços de saúde da região.

Impactos econômicos e novas oportunidades

A ACIA também apresentou um estudo sobre os reflexos econômicos da chegada dos estudantes. Considerando o ingresso de 40 alunos por ano e a hipótese de que metade venha de outros municípios, a estimativa é de que a movimentação adicional possa alcançar R$ 3,4 milhões nos primeiros quatro anos, somente com despesas de moradia e alimentação.

A projeção não inclui outros gastos com transporte, comércio, lazer e serviços, o que demonstra o potencial de repercussão da graduação em diferentes setores da economia local.

O prefeito Rodolfo Mota destacou que o curso representa a consolidação de Apucarana como polo de educação e abre uma nova frente de desenvolvimento na área da saúde. Ele lembrou que o município já reúne milhares de estudantes em instituições de ensino superior e que a chegada de novas graduações amplia essa estrutura.

“É uma alegria aquilo que foi esperado por tanto tempo para Apucarana. Espero que nossos filhos e os filhos da região ocupem essas vagas e que, daqui a seis anos, tenhamos médicos de Apucarana e da nossa região, formados pela Unespar, trabalhando nas nossas UBSs, no Hospital da Providência, na maternidade e na UPA”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal, Danylo Acioli, também defendeu a união entre sociedade civil e classe política para garantir a consolidação do projeto. Ele ressaltou que a presença de estudantes ao longo dos seis anos de formação deverá gerar novas demandas por moradia, alimentação e serviços, movimentando a economia e criando oportunidades.

Mobilização terá continuidade

Ao final do encontro, a ACIA reforçou que a mobilização terá continuidade. A proposta é organizar uma representação com entidades locais e a Unespar para buscar uma agenda com o governador Ratinho Junior e com o futuro governador, Sergio Moro, apresentando a união da comunidade em defesa da consolidação do curso.

A intenção é garantir que a graduação tenha os investimentos, a estrutura e o apoio institucional necessários para seu desenvolvimento ao longo dos próximos anos.

Mais do que uma conquista acadêmica, a Medicina é vista pelas lideranças como uma oportunidade de transformar Apucarana em uma referência ainda maior na formação de profissionais e na prestação de serviços de saúde, fortalecendo também o desenvolvimento econômico e social de toda a região.

Ao encerrar o encontro, Wanderlei Faganello, presidente do Conecta Apucarana, destacou que a mobilização não termina com a reunião desta sexta-feira. A intenção é formar uma representação com lideranças de entidades locais para, juntamente com a Unespar, buscar uma agenda com o governador Ratinho Junior e com Sergio Moro, futuro governador, apresentando a união da comunidade em defesa da consolidação do curso.

“Nosso objetivo é reunir algumas entidades representativas e, ao lado da Unespar, levar ao atual e ao futuro governador uma mensagem muito clara: Apucarana está unida e deseja que o curso de Medicina tenha todas as condições necessárias para se consolidar. Estamos falando de um investimento no futuro da cidade, na formação de profissionais e no desenvolvimento de toda a região”, finalizou Faganello.



