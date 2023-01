Sobrinho arranca dedo de tio a golpes de facão em Apucarana

Da Redação

O rapaz se armou com um facão e desferiu alguns golpes

Um homem de 44 anos teve o dedo polegar da mão direita amputado e um corte no antebraço esquerdo após um desentendimento com o sobrinho, de 30 anos, em Apucarana, no norte do Paraná. A avó do agressor, de 67 anos, também foi ferida.

De acordo com o boletim de ocorrências da Polícia Militar (PM), uma atendente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) acionou as autoridades e relatou que um paciente deu entrada para atendimento com ferimentos por arma branca. A médica plantonista informou que o paciente de 44 anos, teve o dedo polegar da mão direita amputado e um ferimento corte contuso no antebraço esquerdo.

A vítima estava consciente e disse aos policiais que teve um desentendimento com o sobrinho, de 30 anos, e no decorrer da discussão, o rapaz se armou com um facão e desferiu alguns golpes.

Uma idosa, de 67 anos, avó do agressor, tentou apaziguar a situação e também foi golpeada no antebraço esquerdo.

Após as agressões, o agressor fugiu. O caso deve ser investigado.

