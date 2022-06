Sob influência de frente fria, semana começa gelada em Apucarana; veja

Da Redação

Apucarana registrou mínima de 5ºC ao amanhecer desta segunda-feira

A segunda-feira (13) começou com temperaturas baixas em todos os setores do Estado. Isso ocorre por conta do predomínio de uma massa de ar seco e frio, o que fará com que as temperaturas continuem amenas no Paraná. Entre o Sudoeste, Centro-Sul e no Sul da Região Metropolitana de Curitiba, os termômetros registraram valores abaixo de 0ºC.

continua após publicidade .

O frio também predomina nas cidades do Norte paranaense, onde, ao amanhecer, pode ser registrado temperaturas inferiores a 5ºC. Apucarana, por exemplo, obteve esse valor durante a madrugada e, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima não deve ultrapassar dos 19ºC.

Ainda conforme o instituto meteorológico, devido à frente fria, o tempo deve ser estável nos municípios, ou seja, não existe previsão de chuva.

continua após publicidade .

Temperaturas ao decorrer da semana

Na terça-feira (14), o frio permanece na Cidade Alta, porém, as temperaturas aumentam um pouco. As temperaturas previstas são 7ºC para mínima, e 19ºC para máxima.

Na quarta-feira (15), os termômetros chegarão à casa dos 22ºC. A mínima a ser obtida neste dia será de 13ºC.

continua após publicidade .

Na quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi, a mínima prevista é de 12ºC, e máxima de 23ºC.

Já a sexta-feira (17), os valores serão mais agradáveis, com mínima de 14ºC, e máxima de 22ºC. Segundo a previsão do Simepar, existe possibilidade de chuva para este dia.