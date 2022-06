Sob chuva, moradores do Bacarin participam do Feira Verde

Da Redação

Apesar da chuva que caiu na manhã desta terça-feira (07/06), o Programa Feira Verde foi realizado no Residencial Orlando Bacarin, que atendeu também a região da Colônia dos Novos Produtores. Ao todo, 58 moradores enfrentaram o mau tempo para trocar os recicláveis (papel, papelão e plástico) por hortifruti.

A região do “Orlando Bacarin” é sexta atendida pelo programa. Estiveram presentes acompanhando as atividades o secretário municipal de Agricultura, Gerson Canuto, e o vereador Rodrigo Lievore, que apresentou a sugestão de criação do programa ao prefeito Junior da Femac. O prefeito esteve neste mesmo horário em outro compromisso, também na área da segurança alimentar e nutricional, que foi a inauguração do Restaurante Popular.

De acordo com o secretário de Agricultura, a agenda de atendimento nos bairros é divulgada com antecedência no site da Prefeitura e será cumprida com qualquer tempo. “Devido às condições climáticas adversas, a sexta edição superou todas as expectativas com 58 famílias atendidas e 190 quilos de alimentos distribuídos”, comemora Canuto.

Segundo Edeson Luiz Martins, que trabalha na separação e na entrega das sacolas, a cesta de produtos foi composta por 12 itens. “Todas as 58 famílias levaram para casa um pão caseiro, que foi uns dos itens distribuídos, além de alface, tomate, cebolinha, pimentão, abacate, banana, brócolis, couve-flor, repolho, laranja e pitaia”, cita Martins.

O vereador Lievore destaca que o programa vem avançando, melhorando a estrutura e se aprimorando a cada edição. “O grande desafio hoje foi a chuva, mas a participação dos moradores acabou surpreendendo. Na quinta-feira será a vez, na parte da manhã, dos moradores do Jardim Marissol e, na parte da parte, de quem mora no Núcleo Habitacional Marcos Freire”, convoca Lievore, acrescentando que na sequência já estão previstos os primeiros retornos: dia 14, ao Solo Sagrado, e dia 21, ao Núcleo Habitacional Adriano Correia.