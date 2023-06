“Só tem isso?” diz ladrão ao roubar R$45 em bar em Apucarana

Um cliente de um bar foi agredido com um chute na canela por um ladrão que ficou nervoso por ele ter pouco dinheiro. O crime aconteceu por volta das 19h30 desta segunda-feira (5), na Vila Nova, em Apucarana, norte do Paraná.

A vítima contou para a Polícia Militar (PM) que os ladrões estavam em uma moto vermelha, um deles desceu e disse: "Perdeu, perdeu, não quero matar ninguém, só quero o dinheiro".

Depois, o criminoso se aproximou de um cliente, pegou R$45 e disse: "Só isso?"e chutou a canela dele. O bandido foi até outro frequentador, roubou um celular e mais R$60. De outro rapaz, roubou R$2 e do caixa do estabelecimento não levaram nada.

Após o crime a dupla fugiu em alta velocidade. A PM realizou buscas pelo bairro, mas não encontrou os ladrões. As vítimas foram orientadas.

