VIOLÊNCIA

“Só porque você é mulher acha que eu não bato em você”: segurança apanha em Apucarana

Cliente de estabelecimento localizado na Vila São Carlos bateu em mulher com uma garrafa; ela levou mais de 15 pontos na cara

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.02.2026, 08:59:02 Editado em 08.02.2026, 08:58:54
“Só porque você é mulher acha que eu não bato em você”: segurança apanha em Apucarana
Autor Testemunhas informaram à PM que o autor residiria na cidade de Califórnia (PR) - Foto: Louan Brasileiro

Uma mulher de 33 anos, que trabalha como segurança de um estabelecimento, ficou ferida após ser agredida com uma garrafa na madrugada deste domingo (08) em Apucarana (PR). A ocorrência foi registrada como lesão corporal na Vila São Carlos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada por volta das 4h09. Durante o deslocamento, os policiais foram informados de que a vítima já havia sido socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O autor, descrito como um homem moreno, vestindo camiseta branca, permaneceu nas proximidades, mas não foi localizado após buscas.

Na UPA, a vítima relatou que trabalha como segurança no estabelecimento onde ocorreu a agressão. Segundo o relato, o homem estava no interior do local, saiu para a área externa e tentou retornar, sendo impedido em razão das normas do estabelecimento.

Ainda conforme a vítima, após o impedimento, houve uma discussão, ocasião em que o agressor disse: “só porque você é mulher acha que eu não bato em você” e, em seguida, desferiu um golpe com uma garrafa, atingindo a face da mulher.

O médico plantonista realizou sutura no ferimento, sendo necessários mais de 15 pontos. Testemunhas informaram à PM que o autor residiria na cidade de Califórnia (PR).

AGRESSÃO Apucarana Lesão corporal POLICIA MILITAR segurança Violência contra a mulher
