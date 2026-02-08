“Só porque você é mulher acha que eu não bato em você”: segurança apanha em Apucarana

Uma mulher de 33 anos, que trabalha como segurança de um estabelecimento, ficou ferida após ser agredida com uma garrafa na madrugada deste domingo (08) em Apucarana (PR). A ocorrência foi registrada como lesão corporal na Vila São Carlos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada por volta das 4h09. Durante o deslocamento, os policiais foram informados de que a vítima já havia sido socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O autor, descrito como um homem moreno, vestindo camiseta branca, permaneceu nas proximidades, mas não foi localizado após buscas.

Na UPA, a vítima relatou que trabalha como segurança no estabelecimento onde ocorreu a agressão. Segundo o relato, o homem estava no interior do local, saiu para a área externa e tentou retornar, sendo impedido em razão das normas do estabelecimento.

Ainda conforme a vítima, após o impedimento, houve uma discussão, ocasião em que o agressor disse: “só porque você é mulher acha que eu não bato em você” e, em seguida, desferiu um golpe com uma garrafa, atingindo a face da mulher.

O médico plantonista realizou sutura no ferimento, sendo necessários mais de 15 pontos. Testemunhas informaram à PM que o autor residiria na cidade de Califórnia (PR).