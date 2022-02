'Só agradecer', diz apucaranense que tirou tumor cerebral

Da Redação

"Um dos dias mais doidos de minha vida". É assim que o apucaranense Isaac Augusto Souza, de 22 anos, descreve o dia em que descobriu que estava com um tumor cerebral, que por 5 cm, não se tornou um câncer. Em algumas horas, o designer gráfico recebeu a notícia do médico que precisaria operar e em dois dias, passou pela cirurgia.

"Gratidão por tudo! No dia 25 de janeiro, fui operado e soube depois do procedimento, que por questão de 5 cm, o tumor não se tornou um câncer, bateu na trave. Porém, como Deus é maravilhoso, merecedor de toda honra e glória para sempre, cá estou eu para testemunhar mais uma vez o quão doido foi tudo isso", escreveu em suas redes sociais.

O tumor foi descoberto em janeiro do ano passado, a quatro dias da cirurgia, após Isaac sofrer uma convulsão. "Eu acordei para beber água e cerca de meia-hora depois passei mal. Minha mãe Sirley foi me chamar e percebeu o que estava acontecendo. Ela ficou desesperada e logo depois fui levado para o hospital. Não lembro de nada", conta.

Ao acordar no hospital, o apucaranense recebeu a notícia de que havia passado mal e que iria passar por alguns exames. Após realizar uma ressonância e tomografia, o médico detectou uma mancha no cérebro de Isaac e comunicou a família. "Por ser benigno, o médico, o doutor Gustavo, disse que eu poderia escolher entre fazer ou não a cirurgia. Porém, corria o risco do tumor crescer. Optei por enfrentar e em dois dias estava passando pelo procedimento", recorda.

Um ano após levar o susto, Isaac comemora sua recuperação e agradece a todos que estiveram ao seu lado durante o período conturbado. "Quero agradecer primeiramente a Deus, por tudo, e pelos médicos que conduziram tudo de forma perfeita. Agradeço também à minha família, namorada, amigos e todos aqueles que se preocuparam, enviaram mensagens durante esse período. Hoje estou 100%, sem nada", comemora.

