Só acredito porque tem vídeo: veja 5 notícias que bombaram na semana

Confira cinco notícias em vídeo que bombaram no site TnOnline durante a semana:

1 - Motorista embriagado "voa" em acidente

Um acidente impressionante foi registrado na tarde do último domingo (3) por uma câmera de segurança instalada na portaria de um condomínio. Um motorista embriagado perdeu o controle da direção, planou com o veículo e atingiu em cheio a entrada da copropriedade.

Para ler a matéria completa, clique aqui.

2 - Ataque de pitbull a cavalo

Um cavalo foi atacado por um pitbull na tarde de terça-feira (5), em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. O caso aconteceu no Jardim das Flores. Por conta do ataque, o cavalo ficou com diversos ferimentos no pescoço e apresentou muito sangramento.

Para ler a matéria completa, clique aqui.

tnonline

3 - Criança impede ataque

Circula na internet um vídeo de uma criança impedindo o ataque de uma mulher armada com faca. O fato foi registrado na zona rural do município de Guaiúba, no interior do Ceará, no domingo (3). As imagens, entretanto, passaram a circular na terça-feira (5).

Para ler a matéria completa, clique aqui.

tnonline

4 - Esposa se vinga de marido que foi ao bar

Um desentendimento entre um casal terminou com um carro incendiado no domingo (3). De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), um homem de 37 anos teve uma briga com a esposa, de 53, porque queria ir para um bar, mas ela era contrária à ideia. Mesmo com a desaprovação da companheira, o marido decidiu ir.

Para ler a matéria completa, clique aqui.

tnonline

5 - Bezerra nasce com duas cabeças

Um nascimento surpreendente marcou a sexta-feira (1º) na cidade de Cotegipe, no oeste da Bahia. Acontece que uma bezerra nasceu com duas cabeças e chamou atenção do lavrador Osvaldo Nascimento Almeida, de 51 anos, que cuidou do animal. Um vídeo da vaquinha começou a circular na internet e virou assunto entre os internautas.

Para ler a matéria completa, clique aqui.

tnonline

