Só acredito porque tem vídeo: veja 5 notícias que bombaram na semana

Vaca no Corcel foi um dos destaques da semana no TNOnline

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Confira abaixo cinco notícias em vídeo que chamaram atenção nesta semana que passou no TNOnline.

continua após publicidade

1 - Vaca no Corcel

Uma cena inusitada foi registrada na última quinta-feira (10) em Apucarana, no Norte do Paraná. Um motorista estava transportando uma vaca no banco traseiro de um Ford Corcel na área urbana da cidade. Leia a matéria aqui e veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade

Motorista flagra vaca sendo transportada dentro de Corcel em Apucarana tnonline

2. Caminhão "desce" rua sem motorista



continua após publicidade

Um acidente assustou moradores de Borrazópolis, no Norte do Paraná, na última quarta-feira (9). Um caminhão, que estava estacionado em frente a um barracão , "desceu" sozinho a rua sem motorista. Leia aqui e veja abaixo.

O veículo desgovernado se deslocou pela avenida e colidiu contra carro e parede de empresa tnonline

continua após publicidade

3. Briga de apaixonados pela mesma mulher

Passageiros de um ônibus em Curitiba (PR) presenciaram uma briga entre dois jovens dentro do coletivo. Os envolvidos na confusão são colegas de trabalho e, conforme testemunhas, eles "saíram no soco" por serem apaixonados pela mesma mulher. Leia matéria aqui e veja o vídeo abaixo.



continua após publicidade

Passageiros de um ônibus presenciaram uma briga entre dois jovens dentro do coletivo. Os envolvidos na confusão são colegas de trabalho e, conforme testemunhas, eles "saíram no soco" por serem apaixonados pela mesma mulher. O fato foi registrado em Curitiba. tnonline

4. Avião pousa em rodovia



continua após publicidade

Um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso forçado na Inglaterra após falha no motor. O caso ocorreu na rodovia A40 Golden Valley, perto de Cheltenham, na Inglaterra. Leia matéria completa aqui e veja o vídeo abaixo.



O Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos vai apurar as causas da queda tnonline

5. Bebê derruba Bíblia

Um bebê de 11 meses viralizou nas redes sociais após bater e derrubar a Bíblia de um padre católico em uma fonte batismal. O vídeo foi publicado no TikTok e já alcançou mais de 4,5 milhões de visualizações. Leia aqui e veja o vídeo abaixo

O batizado do pequeno Sullivan, de apenas 11 meses, foi marcado por um momento cômico que, ao cair nas redes sociais, viralizou. Em um vídeo publicado na plataforma de vídeos curtos TikTok, é possível ver que a celebração ocorre de forma calma e, aparentemente, nada de inesperado poderia ocorrer. tnonline

Siga o TNOnline no Google News