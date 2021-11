Skatistas de Apucarana disputam Campeonato Paranaense

Da Redação

Os skatistas apucaranenses Lucas Gabriel Dias, 12, e Wellington Silva, 17, participam neste sábado e domingo (27 e 28/11), em Pato Bragado (Oeste do Estado), do Campeonato Paranaense da modalidade, que será disputado nas categorias feminino, mirim, iniciante e amador. A competição reunirá atletas de todo o Estado, sendo classificatória para o Campeonato Brasileiro.

Lucas pratica o skate há dois anos e ganhou a vaga para o Paranaense ao conquistar a primeira colocação na categoria mirim no Campeonato Regional, realizado último domingo em Londrina. Ex-aluno da Escola Municipal Karel Kober, Lucas atualmente estuda no Colégio Estadual São Bartolomeu e realiza os seus treinamentos diários na Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados), no Jardim América.

Wellington, que está no skate desde os 6 anos de idade, tem algumas conquistas regionais na categoria amador. No último sábado em competição realizada na Loja John Roger, em Apucarana, ele, que é patrocinado pela Manos Caps, foi campeão em sua categoria.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, deseja sucesso aos dois garotos. “Os dois skatistas tiveram bom desempenho e agora lutam por resultados positivos em Pato Bragado, com o objetivo de alcançarem as suas classificações para a competição nacional. O skate é mais uma modalidade que conta com total apoio do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo.