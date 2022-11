Skatistas apucaranenses conseguem bons resultados em Castro

Da Redação

Os atletas de Apucarana, Theo Garcia e Henrique Lopes, conseguiram bons resultados durante a realização do Skate Contest, que aconteceu neste final de semana, no município de Castro, Paraná.

A competição, que foi disputada em três categorias, teve a participação de mais de 200 skatistas, representando também as cidades de Castro, Curitiba, Ponta Grossa, Santo Antônio da Platina, Toledo, Maringá e Londrina.

O experiente skatista apucaranense Rogério Lopes, o Febem, acompanhou o evento na região dos Campos Gerais, fez algumas apresentações e disse que Theo obteve a segunda colocação na categoria iniciante e Henrique terminou a competição em quinto lugar na categoria amador.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, enalteceu a dupla pelo desempenho. “Os skatistas de Apucarana estão de parabéns pelos resultados alcançados em Castro, pois competiram com os principais atletas do Paraná. O skate é mais uma modalidade que conta com apoio total do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Grillo.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

