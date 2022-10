Skatista de Apucarana participa de live com 'feras' do esporte dos EUA

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O skatista de Apucarana, Evandro Choma Junior, de 15 anos, participa nesta segunda-feira (3), de uma live no aplicativo Caffeine: Live Streaming, do The Berrics, comandado pelo 'feras' do esporte, os skatistas profissionais Steve Berra e Eric Koston, dos Estados Unidos. Recentemente, a rede de skates lançou uma hashtag para atrair a nova geração, além de ser dono de uma das mais famosas pistas de skate do mundo. O canal no YouTube conta com mais de um milhão de inscritos.

continua após publicidade .

O apucaranense, que marcou a hashtag em um de seus vídeos, recebeu o convite através do Instagram, na tarde desta segunda-feira. "Aconteceu. Finalmente. Não estou acreditando até agora, meu Deus", escreveu na rede social sobre a mensagem que recebeu do perfil oficial do The Berrics.

-LEIA MAIS: Futsal feminino de Apucarana vence e avança para a semifinal

continua após publicidade .

Junior, como também é conhecido, anda de skate há pelos menos dois anos e se apaixonou pelo esporte. Ele participou recentemente do TW Trick's, em Marilândia do Sul, quando conquistou o terceiro lugar. "Meu forte é a categoria solo. Pretendo seguir carreira no esporte e me profissionalizar futuramente", comenta.

Quem quiser acompanhar a participar do apucaranense é só baixar o aplicativo Caffeine TV, no Canal The Berrics.

Veja o vídeo de Junior:

null - Vídeo por: tnonline





Siga o TNOnline no Google News